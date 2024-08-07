Штурм - ПСЖ 07 Августа прямая трансляция
Стадион: 28 Блэк Арена (Клагенфурт, Австрия), вместимость: 32000
07 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - ПСЖ, которое состоится 07 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: 28 Блэк Арена (Клагенфурт, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
ПСЖ
Париж, Франция
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Луис Энрике
История личных встреч
|04.08.2024
|Австрия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Австрия - Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|2 : 0
|12.05.2024
|Австрия - Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|2 : 2
|05.05.2024
|Австрия - Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 30-й тур
|1 : 1
|01.05.2024
|Кубок Австрии
|Финал
|2 : 1
|25.05.2024
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 2
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|07.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1