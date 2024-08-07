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Штурм - ПСЖ 07 Августа прямая трансляция

Стадион: 28 Блэк Арена (Клагенфурт, Австрия), вместимость: 32000
07 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Штурм
ПСЖ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - ПСЖ, которое состоится 07 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: 28 Блэк Арена (Клагенфурт, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
ПСЖ
Париж, Франция
Главные тренеры
Австрия Кристиан Ильцер
Испания Луис Энрике
История личных встреч
04.08.2024 Австрия — Бундеслига 1-й тур 1 : 0Штурм
19.05.2024 Австрия - Бундеслига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Штурм2 : 0
12.05.2024 Австрия - Бундеслига Плей-офф чемпионов. 31-й тур 2 : 2Штурм
05.05.2024 Австрия - Бундеслига Плей-офф чемпионов. 30-й тур Штурм1 : 1
01.05.2024 Кубок Австрии Финал Штурм2 : 1
25.05.2024 Кубок Франции Финал 1 : 2ПСЖ
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур 0 : 2ПСЖ
15.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 2ПСЖ
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур ПСЖ1 : 3
07.05.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч ПСЖ0 : 1

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