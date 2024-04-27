Саутгемптон - Лацио 07 Августа прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
07 Августа 2024 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Лацио, которое состоится 07 Августа 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон, Англия
Лацио
Рим, Италия
История личных встреч
|26.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. Финал
|0 : 1
|17.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|12.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 1
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2