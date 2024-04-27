18:58 ()
Свернуть список

Саутгемптон - Лацио 07 Августа прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
07 Августа 2024 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Саутгемптон
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Лацио, которое состоится 07 Августа 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон, Англия
Лацио
Рим, Италия
История личных встреч
26.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. Финал 0 : 1Саутгемптон
17.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч Саутгемптон3 : 1
12.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч 0 : 0Саутгемптон
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 1 : 2Саутгемптон
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Саутгемптон0 : 1
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 3Лацио
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Лацио1 : 1
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 1 : 1Лацио
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Лацио2 : 0
04.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 2Лацио

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close