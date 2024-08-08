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ПСЖ - Монако 08 Августа прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
08 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Суперкубок Франции 2024, Финал
ПСЖ
Монако

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монако, которое состоится 08 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Франции 2024, Финал, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Монако
Монако
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
01.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Монако0 : 0ПСЖ
24.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур ПСЖ5 : 2Монако
11.02.2023 Франция - Лига 1 23-й тур Монако3 : 1ПСЖ
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур ПСЖ1 : 1Монако
20.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Монако3 : 0ПСЖ
12.12.2021 Франция - Лига 1 18-й тур ПСЖ2 : 0Монако
19.05.2021 Кубок Франции Финал Монако0 : 2ПСЖ
21.02.2021 Франция - Лига 1 26-й тур ПСЖ0 : 2Монако
20.11.2020 Франция - Лига 1 11-й тур Монако3 : 2ПСЖ
15.01.2020 Франция - Лига 1 15-й тур Монако1 : 4ПСЖ
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2ПСЖ
25.05.2024 Кубок Франции Финал 1 : 2ПСЖ
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур 0 : 2ПСЖ
15.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 2ПСЖ
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур ПСЖ1 : 3
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 3Монако
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Монако4 : 0
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур 0 : 2Монако
04.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Монако4 : 1
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур 3 : 2Монако

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