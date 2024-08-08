ПСЖ - Монако 08 Августа прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
08 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Суперкубок Франции 2024, Финал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монако, которое состоится 08 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Франции 2024, Финал, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Монако
Монако
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|01.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|5 : 2
|11.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 0
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|19.05.2021
|Кубок Франции
|Финал
|0 : 2
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|20.11.2020
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|15.01.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 4
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|25.05.2024
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 2
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 2
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|4 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 2