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Пари Нижний Новгород - Химки 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
09 Августа 2024 года в 18:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Пари Нижний НовгородХимки

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Химки, которое состоится 09 Августа 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Химки
Химки
Главные тренеры
Сербия Саша Илич
Испания Франк Себриан Артига
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0Химки
22.11.2022 Fonbet Кубок России Группа A Химки1 : 1 1 : 3Пари Нижний Новгород
13.09.2022 Fonbet Кубок России Группа A Пари Нижний Новгород1 : 1 5 : 3Химки
24.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Химки3 : 0Пари Нижний Новгород
17.04.2022 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Химки
27.08.2021 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Химки1 : 1Пари Нижний Новгород
21.10.2020 Кубок России Группа 5 Пари Нижний Новгород1 : 1 9 : 10Химки
19.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Химки
07.04.2019 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Химки0 : 2Пари Нижний Новгород
19.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1Химки
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 0 : 1Пари Нижний Новгород
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 4 : 0Пари Нижний Новгород
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур 4 : 1Пари Нижний Новгород
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур Пари Нижний Новгород0 : 8
03.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 2 : 3Химки
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур Химки1 : 0
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Химки1 : 3
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Химки1 : 1
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2 ДВХимки
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Химки». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит39
2 Динамо М39
3 ЦСКА37
4 Локомотив М36
5 Спартак М36
6 Химки34
7 Оренбург34
8 Ростов34
9 Рубин33
10 Акрон33
11 Краснодар33
12 Пари Нижний Новгород33
13
Стыковая зона
Динамо Мх32
14
Стыковая зона
Ахмат32
15
Зона вылета
Факел31
16
Зона вылета
Крылья Советов30

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