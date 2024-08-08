Пари Нижний Новгород - Химки 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
09 Августа 2024 года в 18:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Химки, которое состоится 09 Августа 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Химки
Химки
Главные тренеры
|Саша Илич
|Франк Себриан Артига
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|22.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 1 1 : 3
|13.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 1 5 : 3
|24.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 0
|17.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|0 : 0
|27.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 1
|21.10.2020
|Кубок России
|Группа 5
|1 : 1 9 : 10
|19.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|1 : 0
|07.04.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 2
|19.09.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|4 : 0
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|4 : 1
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|0 : 8
|03.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|28.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|21.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 ДВ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Химки». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Динамо М
|3
|9
|3
|ЦСКА
|3
|7
|4
|Локомотив М
|3
|6
|5
|Спартак М
|3
|6
|6
|Химки
|3
|4
|7
|Оренбург
|3
|4
|8
|Ростов
|3
|4
|9
|Рубин
|3
|3
|10
|Акрон
|3
|3
|11
|Краснодар
|3
|3
|12
|Пари Нижний Новгород
|3
|3
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Факел
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|3
|0