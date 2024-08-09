Ростов - Рубин 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
09 Августа 2024 года в 20:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Рубин, которое состоится 09 Августа 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 1
|20.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|1 : 1 2 : 4
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|26.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|14.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|5 : 1
|10.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|0 : 1
|22.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|0 : 2
|16.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|0 : 0
|25.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|2 : 1
|03.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|2 : 2
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|26.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|0 : 1
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|4 : 0
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 4
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Ростов» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Динамо М
|3
|9
|3
|ЦСКА
|3
|7
|4
|Локомотив М
|3
|6
|5
|Спартак М
|3
|6
|6
|Химки
|3
|4
|7
|Оренбург
|3
|4
|8
|Ростов
|3
|4
|9
|Рубин
|3
|3
|10
|Акрон
|3
|3
|11
|Краснодар
|3
|3
|12
|Пари Нижний Новгород
|3
|3
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Факел
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|3
|0