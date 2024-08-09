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Ростов - Рубин 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
09 Августа 2024 года в 20:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Ростов
Рубин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Рубин, которое состоится 09 Августа 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
11.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Рубин3 : 1Ростов
20.09.2023 Fonbet Кубок России Группа B Рубин1 : 1 2 : 4Ростов
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Ростов3 : 0Рубин
26.07.2023 Fonbet Кубок России Группа B Ростов1 : 0Рубин
14.03.2022 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Рубин1 : 2Ростов
07.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Ростов5 : 1Рубин
10.04.2021 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Ростов0 : 1Рубин
22.11.2020 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Рубин0 : 2Ростов
16.07.2020 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Рубин0 : 0Ростов
25.08.2019 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Ростов2 : 1Рубин
03.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 5 : 0Ростов
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 2 : 2Ростов
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур 1 : 0Ростов
26.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 3Ростов
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур Ростов1 : 1
03.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Рубин2 : 3
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Рубин0 : 1
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Рубин4 : 0
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Рубин0 : 4
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 2 : 1Рубин
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Ростов» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит39
2 Динамо М39
3 ЦСКА37
4 Локомотив М36
5 Спартак М36
6 Химки34
7 Оренбург34
8 Ростов34
9 Рубин33
10 Акрон33
11 Краснодар33
12 Пари Нижний Новгород33
13
Стыковая зона
Динамо Мх32
14
Стыковая зона
Ахмат32
15
Зона вылета
Факел31
16
Зона вылета
Крылья Советов30

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