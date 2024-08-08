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Франция U23 - Испания U23 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
09 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Финал
Франция U23
Испания U23

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция U23 - Испания U23, которое состоится 09 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Финал, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция U23
Испания U23
Главные тренеры
Франция Тьерри Анри
Испания Санти Дения
История личных встреч
05.08.2024 Олимпийские игры (м) 1/2 финала Франция U233 : 1 ДВ
02.08.2024 Олимпийские игры (м) 1/4 финала Франция U231 : 0
30.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа A. 3-й тур 0 : 3Франция U23
27.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа A. 2-й тур Франция U231 : 0
24.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа A. 1-й тур Франция U233 : 0
05.08.2024 Олимпийские игры (м) 1/2 финала 1 : 2Испания U23
02.08.2024 Олимпийские игры (м) 1/4 финала 0 : 3Испания U23
30.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа C. 3-й тур Испания U231 : 2
27.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа C. 2-й тур 1 : 3Испания U23
24.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа C. 1-й тур 1 : 2Испания U23
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча на Олимпийских играх-2024: Франция U23 — Испания U23. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Марокко U23
США U23
4 : 0
Япония U23
Испания U23
0 : 3
Египет U23
Парагвай U23
1 : 1 5 : 4
Франция U23
Аргентина U23
1 : 0
1/2 финала
Марокко U23
Испания U23
1 : 2
Франция U23
Египет U23
3 : 1 ДВ
За 3-е место
Египет U23
Марокко U23
0 : 6
Финал
Франция U23
Испания U23
09.08

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