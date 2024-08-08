Франция U23 - Испания U23 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
09 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Финал
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция U23 - Испания U23, которое состоится 09 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Финал, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция U23
Испания U23
Главные тренеры
|Тьерри Анри
|Санти Дения
История личных встреч
|05.08.2024
|Олимпийские игры (м)
|1/2 финала
|3 : 1 ДВ
|02.08.2024
|Олимпийские игры (м)
|1/4 финала
|1 : 0
|30.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 3-й тур
|0 : 3
|27.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 2-й тур
|1 : 0
|24.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|05.08.2024
|Олимпийские игры (м)
|1/2 финала
|1 : 2
|02.08.2024
|Олимпийские игры (м)
|1/4 финала
|0 : 3
|30.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|27.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 2-й тур
|1 : 3
|24.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча на Олимпийских играх-2024: Франция U23 — Испания U23. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
| Марокко U23
США U23
|4 : 0
| Япония U23
Испания U23
|0 : 3
| Египет U23
Парагвай U23
|1 : 1 5 : 4
| Франция U23
Аргентина U23
|1 : 0
1/2 финала
| Марокко U23
Испания U23
|1 : 2
| Франция U23
Египет U23
|3 : 1 ДВ
За 3-е место
| Египет U23
Марокко U23
|0 : 6
Финал
| Франция U23
Испания U23
|09.08