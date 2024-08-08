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Сассуоло - Читтаделла 09 Августа прямая трансляция

09 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Сассуоло
Читтаделла

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Читтаделла, которое состоится 09 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Читтаделла
Читтаделла
История личных встреч
26.05.2024Италия - Серия А38-й тур1 : 1Сассуоло
19.05.2024Италия - Серия А37-й турСассуоло0 : 2
12.05.2024Италия - Серия А36-й тур2 : 1Сассуоло
04.05.2024Италия - Серия А35-й турСассуоло1 : 0
28.04.2024Италия - Серия А34-й тур5 : 1Сассуоло
10.05.2024Италия - Серия BСерия В. 38-й тур3 : 0Читтаделла
05.05.2024Италия - Серия BСерия В. 37-й турЧиттаделла1 : 1
01.05.2024Италия - Серия BСерия В. 36-й тур2 : 1Читтаделла
27.04.2024Италия - Серия BСерия В. 35-й турЧиттаделла1 : 1
20.04.2024Италия - Серия BСерия В. 34-й тур0 : 0Читтаделла

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