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Дженоа - Реджана 09 Августа прямая трансляция

09 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Дженоа
Реджана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Реджана, которое состоится 09 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Реджана
Реджо-Эмилия
История личных встреч
01.11.2023Кубок Италии1/16 финалаДженоа2 : 1 ДВРеджана
24.05.2024Италия - Серия А38-й турДженоа2 : 0
19.05.2024Италия - Серия А37-й тур1 : 0Дженоа
12.05.2024Италия - Серия А36-й турДженоа2 : 1
05.05.2024Италия - Серия А35-й тур3 : 3Дженоа
29.04.2024Италия - Серия А34-й турДженоа3 : 0
10.05.2024Италия - Серия BСерия В. 38-й турРеджана1 : 1
05.05.2024Италия - Серия BСерия В. 37-й тур1 : 0Реджана
01.05.2024Италия - Серия BСерия В. 36-й турРеджана1 : 0
27.04.2024Италия - Серия BСерия В. 35-й тур1 : 2Реджана
19.04.2024Италия - Серия BСерия В. 34-й турРеджана0 : 4

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