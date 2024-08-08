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Монца - Зюйдтироль 09 Августа прямая трансляция

09 Августа 2024 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Монца
Зюйдтироль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Зюйдтироль, которое состоится 09 Августа 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Зюйдтироль
Больцано
История личных встреч
25.05.2024Италия - Серия А38-й тур2 : 0Монца
19.05.2024Италия - Серия А37-й турМонца0 : 1
13.05.2024Италия - Серия А36-й тур2 : 1Монца
04.05.2024Италия - Серия А35-й турМонца2 : 2
27.04.2024Италия - Серия А34-й тур1 : 1Монца
10.05.2024Италия - Серия BСерия В. 38-й турЗюйдтироль0 : 1
05.05.2024Италия - Серия BСерия В. 37-й тур2 : 2Зюйдтироль
01.05.2024Италия - Серия BСерия В. 36-й турЗюйдтироль4 : 3
27.04.2024Италия - Серия BСерия В. 35-й тур1 : 0Зюйдтироль
20.04.2024Италия - Серия BСерия В. 34-й турЗюйдтироль0 : 0

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