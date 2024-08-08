Удинезе - Авеллино 09 Августа прямая трансляция
09 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Авеллино, которое состоится 09 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Авеллино
Авеллино
Главные тренеры
|Коста Руньяич
История личных встреч
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|06.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|Кубок Италии
|Предварительный раунд
|3 : 1
|08.08.2021
|Кубок Италии
|Предварительный раунд
|1 : 1 4 : 3
|23.09.2020
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 1
|18.05.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 42-й тур
|1 : 2
|11.05.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 41-й тур
|1 : 0