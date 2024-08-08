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Удинезе - Авеллино 09 Августа прямая трансляция

09 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Удинезе
Авеллино

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Авеллино, которое состоится 09 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Авеллино
Авеллино
Главные тренеры
ГерманияКоста Руньяич
История личных встреч
26.05.2024Италия - Серия А38-й тур0 : 1Удинезе
19.05.2024Италия - Серия А37-й турУдинезе1 : 1
13.05.2024Италия - Серия А36-й тур0 : 2Удинезе
06.05.2024Италия - Серия А35-й турУдинезе1 : 1
28.04.2024Италия - Серия А34-й тур1 : 1Удинезе
04.08.2024Кубок ИталииПредварительный раундАвеллино3 : 1
08.08.2021Кубок ИталииПредварительный раунд1 : 1 4 : 3Авеллино
23.09.2020Кубок Италии1-й раунд2 : 1Авеллино
18.05.2018Италия - Серия BСерия B. 42-й тур1 : 2Авеллино
11.05.2018Италия - Серия BСерия B. 41-й турАвеллино1 : 0

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