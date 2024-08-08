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Гронинген - НАК Бреда 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
09 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Гронинген
НАК Бреда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - НАК Бреда, которое состоится 09 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
НАК Бреда
Бреда
21 Нидерланды вр Хидде Юрьюс
7 Кюрасао зщ Леандро Бакуна
5 Германия зщ Марко Ренте
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
43 Бельгия зщ Марвин Персман
14 Нидерланды пз Jorg Schreuders
8 Норвегия пз Йохан Хове
6 Кабо-Верде пз Ларос Дуарте
10 Италия пз Лучано Валенте
29 Нидерланды нп Постема Романо
26 Нидерланды нп Thom van Bergen
Польша вр Даниэль Белица
2 Нидерланды зщ Бойд Люкассен
25 Нидерланды зщ Cherrion Valerius
5 Бельгия зщ Ян ван ден Берг
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
20 Норвегия пз Фредрик Йенсен
6 Нидерланды пз Каспер Старинг
17 Нидерланды пз Рой Кёйперс
22 Нидерланды пз Aime Omgba
39 Чехия пз Доминик Яношек
10 Исландия нп Элиас Мар Омарссон
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
23.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур НАК Бреда0 : 0Гронинген
02.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Гронинген5 : 2НАК Бреда
23.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Гронинген1 : 1НАК Бреда
16.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур НАК Бреда2 : 1Гронинген
17.05.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур НАК Бреда4 : 5Гронинген
02.11.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Гронинген1 : 0НАК Бреда
11.04.2014 Нидерланды - Эредивизия 32-й тур Гронинген2 : 1НАК Бреда
30.11.2013 Нидерланды - Эредивизия 15-й тур НАК Бреда2 : 2Гронинген
08.03.2013 Нидерланды - Эредивизия 26-й тур Гронинген1 : 1НАК Бреда
09.11.2012 Нидерланды - Эредивизия 12-й тур НАК Бреда0 : 1Гронинген
29.02.2024 Кубок Нидерландов 1/2 финала 2 : 1Гронинген
08.02.2024 Кубок Нидерландов 1/4 финала Гронинген0 : 0 4 : 3
16.01.2024 Кубок Нидерландов 1/8 финала 0 : 2Гронинген
19.12.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 3Гронинген
01.11.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 0 : 1Гронинген
31.10.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 0НАК Бреда
07.02.2023 Кубок Нидерландов 1/8 финала НАК Бреда1 : 2
10.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала НАК Бреда2 : 1 ДВ
19.10.2022 Кубок Нидерландов 1-й раунд 0 : 1НАК Бреда
08.02.2022 Кубок Нидерландов 1/4 финала 4 : 0НАК Бреда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алмере Сити00
2
Лига чемпионов
ПЕК Зволле00
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фортуна00
4
Квалификация Лиги Европы
Гоу Эхед Иглс00
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген00
6
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II00
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс00
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте00
9 Спарта00
10 ПСВ Эйндховен00
11 Гронинген00
12 НАК Бреда00
13 Хераклес00
14 Утрехт00
15 Валвейк00
16
Стыковая зона
Херенвен00
17
Зона вылета
АЗ Алкмар00
18
Зона вылета
Фейеноорд00

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