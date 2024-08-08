Гронинген - НАК Бреда 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
09 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - НАК Бреда, которое состоится 09 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
НАК Бреда
Бреда
|21
|вр
|Хидде Юрьюс
|7
|зщ
|Леандро Бакуна
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|43
|зщ
|Марвин Персман
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|8
|пз
|Йохан Хове
|6
|пз
|Ларос Дуарте
|10
|пз
|Лучано Валенте
|29
|нп
|Постема Романо
|26
|нп
|Thom van Bergen
|вр
|Даниэль Белица
|2
|зщ
|Бойд Люкассен
|25
|зщ
|Cherrion Valerius
|5
|зщ
|Ян ван ден Берг
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|20
|пз
|Фредрик Йенсен
|6
|пз
|Каспер Старинг
|17
|пз
|Рой Кёйперс
|22
|пз
|Aime Omgba
|39
|пз
|Доминик Яношек
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|23.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 0
|02.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|5 : 2
|23.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|16.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 1
|17.05.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|4 : 5
|02.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 0
|11.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|32-й тур
|2 : 1
|30.11.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|15-й тур
|2 : 2
|08.03.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|09.11.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|12-й тур
|0 : 1
|29.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 1
|08.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|16.01.2024
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 2
|19.12.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|01.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 1
|31.10.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|07.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|10.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|19.10.2022
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 1
|08.02.2022
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алмере Сити
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|ПЕК Зволле
|0
|0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фортуна
|0
|0
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|0
|0
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|0
|0
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|0
|0
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|0
|0
|9
|Спарта
|0
|0
|10
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|11
|Гронинген
|0
|0
|12
|НАК Бреда
|0
|0
|13
|Хераклес
|0
|0
|14
|Утрехт
|0
|0
|15
|Валвейк
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|0
|0
| 17
Зона вылета
|АЗ Алкмар
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Фейеноорд
|0
|0