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Спортинг - Риу Аве 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
09 Августа 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Спортинг
Риу Аве

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Риу Аве, которое состоится 09 Августа 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Риу Аве
Вила-ду-Конде
1 Уругвай вр Франко Израэль
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
21 Мозамбик зщ Джени Катамо
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
57 Португалия пз Джовани Кенда
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
97 Португалия нп Travassos
18 Бразилия вр Жонатан
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
3 Португалия зщ Мигел Раймунду Нобрега
42 Хорватия зщ Renato Pantalon
19 Португалия пз Кику Бондозу
10 Марокко пз Амин Удрири
6 Португалия пз Joao Novais
17 Греция пз Мариус Врусаи
11 Португалия нп Тьягу Мораиш
Бразилия нп Клэйтон
80 Германия нп Оле Польман
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
25.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур Риу Аве3 : 3Спортинг
25.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Спортинг2 : 0Риу Аве
07.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Риу Аве0 : 1Спортинг
07.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 2-й тур Риу Аве0 : 2Спортинг
13.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Спортинг3 : 0Риу Аве
05.05.2021 Португалия - Примейра 31-й тур Риу Аве0 : 2Спортинг
15.01.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Спортинг1 : 1Риу Аве
15.02.2020 Португалия - Примейра 21-й тур Риу Аве1 : 1Спортинг
26.09.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. 1-й тур Спортинг1 : 2Риу Аве
31.08.2019 Португалия - Примейра 4-й тур Спортинг2 : 3Риу Аве
03.08.2024 Суперкубок Португалии 2024 Финал Спортинг3 : 4 ДВ
26.05.2024 Кубок Португалии Финал 2 : 1 ДВСпортинг
18.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур Спортинг3 : 0
11.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур 0 : 1Спортинг
04.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур Спортинг3 : 0
17.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур Риу Аве1 : 1
11.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур 2 : 2Риу Аве
04.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур Риу Аве2 : 1
27.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур 1 : 1Риу Аве
19.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Риу Аве1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Санта-Клара00
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фамаликан00
3
Квалификация Лиги Европы
Фаренсе00
4
Квалификация Лиги конференций
Риу Аве00
5 Эшторил00
6 Витория Гимарайнш00
7 Морейренсе00
8 Боавишта00
9 Жил Висенте00
10 Спортинг00
11 Бенфика00
12 Порту00
13 Насьонал00
14 Брага00
15 Арока00
16
Стыковая зона
Каза Пия00
17
Зона вылета
Эштрела00
18
Зона вылета
АВС00

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