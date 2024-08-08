Спортинг - Риу Аве 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
09 Августа 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Риу Аве, которое состоится 09 Августа 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|1
|вр
|Франко Израэль
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|21
|зщ
|Джени Катамо
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|57
|пз
|Джовани Кенда
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|97
|нп
|Travassos
|18
|вр
|Жонатан
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|3
|зщ
|Мигел Раймунду Нобрега
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|19
|пз
|Кику Бондозу
|10
|пз
|Амин Удрири
|6
|пз
|Joao Novais
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|11
|нп
|Тьягу Мораиш
|нп
|Клэйтон
|80
|нп
|Оле Польман
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 3
|25.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|07.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 1
|07.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 2-й тур
|0 : 2
|13.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|3 : 0
|05.05.2021
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 2
|15.01.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|15.02.2020
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|26.09.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|31.08.2019
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|2 : 3
|03.08.2024
|Суперкубок Португалии 2024
|Финал
|3 : 4 ДВ
|26.05.2024
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 1 ДВ
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|11.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 0
|17.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|19.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Санта-Клара
|0
|0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фамаликан
|0
|0
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фаренсе
|0
|0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Риу Аве
|0
|0
|5
|Эшторил
|0
|0
|6
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|7
|Морейренсе
|0
|0
|8
|Боавишта
|0
|0
|9
|Жил Висенте
|0
|0
|10
|Спортинг
|0
|0
|11
|Бенфика
|0
|0
|12
|Порту
|0
|0
|13
|Насьонал
|0
|0
|14
|Брага
|0
|0
|15
|Арока
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|0
|0
| 18
Зона вылета
|АВС
|0
|0