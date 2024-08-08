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Галатасарай - Хатайспор 09 Августа прямая трансляция

Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
09 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 1-й тур
Галатасарай
Хатайспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Хатайспор, которое состоится 09 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Хатайспор
Антакья
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
02.04.2024 Турция - Суперлига 31-й тур Галатасарай1 : 0Хатайспор
11.11.2023 Турция - Суперлига 12-й тур Хатайспор2 : 1Галатасарай
07.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур Хатайспор0 : 3 ТГалатасарай
13.01.2023 Турция - Суперлига 19-й тур Галатасарай4 : 0Хатайспор
16.01.2022 Турция - Суперлига 21-й тур Хатайспор4 : 2Галатасарай
23.08.2021 Турция - Суперлига 2-й тур Галатасарай2 : 1Хатайспор
03.04.2021 Турция - Суперлига 32-й тур Хатайспор3 : 0Галатасарай
05.12.2020 Турция - Суперлига 11-й тур Галатасарай3 : 0Хатайспор
03.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Галатасарай1 : 1Хатайспор
03.08.2024 Суперкубок Турции Финал Галатасарай0 : 5
26.05.2024 Турция - Суперлига 38-й тур 1 : 3Галатасарай
19.05.2024 Турция - Суперлига 37-й тур Галатасарай0 : 1
12.05.2024 Турция - Суперлига 36-й тур 2 : 3Галатасарай
05.05.2024 Турция - Суперлига 35-й тур Галатасарай6 : 1
26.05.2024 Турция - Суперлига 38-й тур Хатайспор2 : 0
18.05.2024 Турция - Суперлига 37-й тур 2 : 2Хатайспор
12.05.2024 Турция - Суперлига 36-й тур Хатайспор2 : 1
05.05.2024 Турция - Суперлига 35-й тур 1 : 1Хатайспор
27.04.2024 Турция - Суперлига 34-й тур Хатайспор1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гёзтепе00
2
Квалификация Лиги чемпионов
Адана Демирспор00
3
Квалификация Лиги Европы
Антальяспор00
4
Квалификация Лиги конференций
Истанбул Башакшехир00
5 Ризеспор00
6 Газиантеп00
7 Аланьяспор00
8 Касымпаша00
9 Сивасспор00
10 Коньяспор00
11 Галатасарай00
12 Фенербахче00
13 Самсунспор00
14 Трабзонспор00
15 Кайсериспор00
16
Зона вылета
Бешикташ00
17
Зона вылета
Хатайспор00
18
Зона вылета
Эюпспор00
19
Зона вылета
Бодрум00

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