Галатасарай - Хатайспор 09 Августа прямая трансляция
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
09 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Хатайспор, которое состоится 09 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Хатайспор
Антакья
Главные тренеры
|Окан Бурук
История личных встреч
|02.04.2024
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|2 : 1
|07.06.2023
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|0 : 3 Т
|13.01.2023
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|4 : 0
|16.01.2022
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|4 : 2
|23.08.2021
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|2 : 1
|03.04.2021
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|3 : 0
|05.12.2020
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|3 : 0
|03.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|03.08.2024
|Суперкубок Турции
|Финал
|0 : 5
|26.05.2024
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|1 : 3
|19.05.2024
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|2 : 3
|05.05.2024
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|6 : 1
|26.05.2024
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2024
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гёзтепе
|0
|0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Адана Демирспор
|0
|0
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Антальяспор
|0
|0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Истанбул Башакшехир
|0
|0
|5
|Ризеспор
|0
|0
|6
|Газиантеп
|0
|0
|7
|Аланьяспор
|0
|0
|8
|Касымпаша
|0
|0
|9
|Сивасспор
|0
|0
|10
|Коньяспор
|0
|0
|11
|Галатасарай
|0
|0
|12
|Фенербахче
|0
|0
|13
|Самсунспор
|0
|0
|14
|Трабзонспор
|0
|0
|15
|Кайсериспор
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Бешикташ
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Хатайспор
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Эюпспор
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Бодрум
|0
|0