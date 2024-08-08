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Блэкберн Роверс - Дерби Каунти 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
09 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Блэкберн Роверс
Дерби Каунти

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Дерби Каунти, которое состоится 09 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Дерби Каунти
Дерби
История личных встреч
15.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Блэкберн Роверс3 : 1Дерби Каунти
30.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Дерби Каунти1 : 2Блэкберн Роверс
16.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Дерби Каунти
26.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Дерби Каунти0 : 4Блэкберн Роверс
08.03.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Дерби Каунти3 : 0Блэкберн Роверс
07.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Дерби Каунти
09.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Блэкберн Роверс2 : 0Дерби Каунти
18.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Дерби Каунти0 : 0Блэкберн Роверс
28.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Дерби Каунти
24.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Дерби Каунти1 : 2Блэкберн Роверс
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 0 : 2Блэкберн Роверс
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Блэкберн Роверс0 : 0
21.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Блэкберн Роверс1 : 3
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 0 : 1Блэкберн Роверс
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 5 : 0Блэкберн Роверс
14.11.2023 Кубок Англии 1-й раунд Дерби Каунти1 : 3
05.11.2023 Кубок Англии 1-й раунд 2 : 2Дерби Каунти
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Дерби Каунти0 : 2
30.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Дерби Каунти0 : 2
08.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Дерби Каунти3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли00
2
Повышение
Кардифф Сити00
3
Плей-офф
Лутон Таун00
4
Плей-офф
Плимут Аргайл00
5
Плей-офф
Престон Норт Энд00
6
Плей-офф
Бристоль Сити00
7 Портсмут00
8 Лидс Юнайтед00
9 Сандерленд00
10 Мидлсбро00
11 Оксфорд Юнайтед00
12 Блэкберн Роверс00
13 Шеффилд Юнайтед00
14 Вест Бромвич Альбион00
15 Халл Сити00
16 Ковентри Сити00
17 Уотфорд00
18 Норвич Сити00
19 Суонси Сити00
20 Миллуолл00
21 Шеффилд Уэнсдей00
22
Зона вылета
Дерби Каунти00
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс00
24
Зона вылета
Сток Сити00

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