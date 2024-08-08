Блэкберн Роверс - Дерби Каунти 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
09 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Дерби Каунти, которое состоится 09 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Дерби Каунти
Дерби
История личных встреч
|15.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|3 : 1
|30.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 2
|16.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 1
|26.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 4
|08.03.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|3 : 0
|07.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 0
|09.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 0
|18.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 0
|28.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 0
|24.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 2
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 0
|21.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 3
|13.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
|10.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|5 : 0
|14.11.2023
|Кубок Англии
|1-й раунд
|1 : 3
|05.11.2023
|Кубок Англии
|1-й раунд
|2 : 2
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 2
|30.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|08.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Бёрнли
|0
|0
| 2
Повышение
|Кардифф Сити
|0
|0
| 3
Плей-офф
|Лутон Таун
|0
|0
| 4
Плей-офф
|Плимут Аргайл
|0
|0
| 5
Плей-офф
|Престон Норт Энд
|0
|0
| 6
Плей-офф
|Бристоль Сити
|0
|0
|7
|Портсмут
|0
|0
|8
|Лидс Юнайтед
|0
|0
|9
|Сандерленд
|0
|0
|10
|Мидлсбро
|0
|0
|11
|Оксфорд Юнайтед
|0
|0
|12
|Блэкберн Роверс
|0
|0
|13
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|14
|Вест Бромвич Альбион
|0
|0
|15
|Халл Сити
|0
|0
|16
|Ковентри Сити
|0
|0
|17
|Уотфорд
|0
|0
|18
|Норвич Сити
|0
|0
|19
|Суонси Сити
|0
|0
|20
|Миллуолл
|0
|0
|21
|Шеффилд Уэнсдей
|0
|0
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|0
|0
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|0
|0
| 24
Зона вылета
|Сток Сити
|0
|0