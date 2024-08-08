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Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
09 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Престон Норт Энд
Шеффилд Юнайтед

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 09 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Шеффилд Юнайтед4 : 1Престон Норт Энд
17.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Престон Норт Энд0 : 2Шеффилд Юнайтед
18.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Престон Норт Энд2 : 2Шеффилд Юнайтед
14.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 2Престон Норт Энд
06.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Престон Норт Энд0 : 1Шеффилд Юнайтед
22.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 2Престон Норт Энд
28.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Престон Норт Энд
27.01.2018 Кубок Англии 1/16 финала Шеффилд Юнайтед1 : 0Престон Норт Энд
16.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Престон Норт Энд1 : 0Шеффилд Юнайтед
03.02.2015 Кубок Англии 1/16 финала Шеффилд Юнайтед1 : 3Престон Норт Энд
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 0Престон Норт Энд
29.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Престон Норт Энд0 : 3
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 0Престон Норт Энд
16.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 3 : 0Престон Норт Энд
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Престон Норт Энд0 : 1
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 3
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 0Шеффилд Юнайтед
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 3
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 5 : 1Шеффилд Юнайтед
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 4 : 2Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли00
2
Повышение
Кардифф Сити00
3
Плей-офф
Лутон Таун00
4
Плей-офф
Плимут Аргайл00
5
Плей-офф
Престон Норт Энд00
6
Плей-офф
Бристоль Сити00
7 Портсмут00
8 Лидс Юнайтед00
9 Сандерленд00
10 Мидлсбро00
11 Оксфорд Юнайтед00
12 Блэкберн Роверс00
13 Шеффилд Юнайтед00
14 Вест Бромвич Альбион00
15 Халл Сити00
16 Ковентри Сити00
17 Уотфорд00
18 Норвич Сити00
19 Суонси Сити00
20 Миллуолл00
21 Шеффилд Уэнсдей00
22
Зона вылета
Дерби Каунти00
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс00
24
Зона вылета
Сток Сити00

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