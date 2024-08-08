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Славия-Мозырь - Витебск 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
09 Августа 2024 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Славия-Мозырь
Витебск

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Витебск, которое состоится 09 Августа 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Витебск
Витебск
История личных встреч
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Витебск2 : 3Славия-Мозырь
28.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Славия-Мозырь0 : 2Витебск
17.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Витебск0 : 3Славия-Мозырь
14.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Витебск2 : 2Славия-Мозырь
11.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Славия-Мозырь0 : 2Витебск
23.08.2020 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь1 : 1Витебск
03.05.2020 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Витебск2 : 3Славия-Мозырь
01.12.2019 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Витебск0 : 2Славия-Мозырь
25.09.2019 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Славия-Мозырь0 : 1Витебск
04.08.2019 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь3 : 1Витебск
03.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 2Славия-Мозырь
27.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь0 : 2 ДВ
13.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 6Славия-Мозырь
05.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 3 : 0Славия-Мозырь
28.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Славия-Мозырь0 : 0
02.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Витебск2 : 1
26.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 2Витебск
13.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 2Витебск
06.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Витебск0 : 1
28.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 1 : 1Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1636
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
3
Квалификация Лиги конференций
Неман1533
4 Динамо-Брест1626
5 Славия-Мозырь1626
6 Витебск1625
7 Гомель1621
8 Арсенал1621
9 Ислочь1620
10 БАТЭ1619
11 Слуцк1619
12 Сморгонь1516
13 Нафтан1515
14 Минск168
15
Зона вылета
Днепр М168
16
Зона вылета
Шахтёр С16-4

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