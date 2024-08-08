Славия-Мозырь - Витебск 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
09 Августа 2024 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Витебск, которое состоится 09 Августа 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Витебск
Витебск
История личных встреч
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|28.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|17.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 3
|14.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 2
|11.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 2
|23.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|03.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 3
|01.12.2019
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 2
|25.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 1
|04.08.2019
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|3 : 1
|03.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|27.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2 ДВ
|13.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 6
|05.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|3 : 0
|28.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 0
|02.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 1
|26.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|13.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 2
|06.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 1
|28.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо-БелАЗ
|16
|36
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|15
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|15
|33
|4
|Динамо-Брест
|16
|26
|5
|Славия-Мозырь
|16
|26
|6
|Витебск
|16
|25
|7
|Гомель
|16
|21
|8
|Арсенал
|16
|21
|9
|Ислочь
|16
|20
|10
|БАТЭ
|16
|19
|11
|Слуцк
|16
|19
|12
|Сморгонь
|15
|16
|13
|Нафтан
|15
|15
|14
|Минск
|16
|8
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|16
|8
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|16
|-4