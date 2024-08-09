Ян - Ульм 1846 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
09 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Ульм 1846, которое состоится 09 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ян
Регенсбург
Ульм 1846
Ульм
История личных встреч
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|28.05.2024
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 2-й матч
|1 : 2
|24.05.2024
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 1-й матч
|2 : 2
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 3
|04.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|07.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|22.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|12.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 0
|10.08.2019
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шальке-04
|1
|3
| 2
Повышение
|Гройтер Фюрт
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|1
|3
|4
|Ганновер-96
|1
|3
|5
|Карлсруэ
|1
|3
|6
|Кайзерслаутерн
|1
|3
|7
|Падерборн 07
|1
|3
|8
|Гамбург
|1
|3
|9
|Магдебург
|1
|1
|10
|Эльверсберг
|1
|1
|11
|Нюрнберг
|1
|0
|12
|Герта
|1
|0
|13
|Ульм 1846
|1
|0
|14
|Кёльн
|1
|0
|15
|Пройссен Мюнстер
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Ян
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Дармштадт 98
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|1
|0