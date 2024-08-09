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Ян - Ульм 1846 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
09 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Ян
Ульм 1846

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Ульм 1846, которое состоится 09 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ян
Регенсбург
Ульм 1846
Ульм
История личных встреч
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 0Ян
28.05.2024 Германия - Переходные матчи (2-3) Переходные матчи (2-3). 2-й матч 1 : 2Ян
24.05.2024 Германия - Переходные матчи (2-3) Переходные матчи (2-3). 1-й матч Ян2 : 2
14.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд Ян1 : 2
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ян2 : 3
04.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Ульм 18461 : 2
07.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Ульм 18460 : 1
22.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Ульм 18461 : 3
12.09.2020 Кубок Германии 1-й раунд Ульм 18462 : 0
10.08.2019 Кубок Германии 1-й раунд Ульм 18460 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шальке-0413
2
Повышение
Гройтер Фюрт13
3
Плей-офф за повышение
Фортуна13
4 Ганновер-9613
5 Карлсруэ13
6 Кайзерслаутерн13
7 Падерборн 0713
8 Гамбург13
9 Магдебург11
10 Эльверсберг11
11 Нюрнберг10
12 Герта10
13 Ульм 184610
14 Кёльн10
15 Пройссен Мюнстер10
16
Стыковая зона
Ян10
17
Зона вылета
Дармштадт 9810
18
Зона вылета
Айнтрахт Б10

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