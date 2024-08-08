Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
09 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт, которое состоится 09 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Александер Цорнигер
История личных встреч
|12.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|25.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|21.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 3
|10.03.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|29.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|08.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 0
|29.10.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|08.05.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|27.11.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|2 : 4
|04.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|25.05.2024
|Кубок Германии
|Финал
|0 : 1
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|5 : 0
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|04.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|4 : 1
|04.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 0
|10.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|04.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|3 : 3
|28.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шальке-04
|1
|3
| 2
Повышение
|Гройтер Фюрт
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|1
|3
|4
|Ганновер-96
|1
|3
|5
|Карлсруэ
|1
|3
|6
|Кайзерслаутерн
|1
|3
|7
|Падерборн 07
|1
|3
|8
|Гамбург
|1
|3
|9
|Магдебург
|1
|1
|10
|Эльверсберг
|1
|1
|11
|Нюрнберг
|1
|0
|12
|Герта
|1
|0
|13
|Ульм 1846
|1
|0
|14
|Кёльн
|1
|0
|15
|Пройссен Мюнстер
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Ян
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Дармштадт 98
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|1
|0