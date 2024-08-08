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Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
09 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт, которое состоится 09 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
Германия Александер Цорнигер
История личных встреч
12.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Кайзерслаутерн
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Кайзерслаутерн0 : 2Гройтер Фюрт
25.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Кайзерслаутерн3 : 1Гройтер Фюрт
21.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Гройтер Фюрт1 : 3Кайзерслаутерн
10.03.2018 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Кайзерслаутерн
29.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Кайзерслаутерн3 : 0Гройтер Фюрт
08.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Кайзерслаутерн2 : 0Гройтер Фюрт
29.10.2016 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Гройтер Фюрт0 : 1Кайзерслаутерн
08.05.2016 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Кайзерслаутерн3 : 1Гройтер Фюрт
27.11.2015 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Гройтер Фюрт2 : 4Кайзерслаутерн
04.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 2Кайзерслаутерн
25.05.2024 Кубок Германии Финал Кайзерслаутерн0 : 1
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Кайзерслаутерн5 : 0
11.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 3 : 1Кайзерслаутерн
04.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Кайзерслаутерн4 : 1
04.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Гройтер Фюрт3 : 1
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Гройтер Фюрт2 : 0
10.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 0 : 0Гройтер Фюрт
04.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Гройтер Фюрт3 : 3
28.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 3 : 5Гройтер Фюрт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шальке-0413
2
Повышение
Гройтер Фюрт13
3
Плей-офф за повышение
Фортуна13
4 Ганновер-9613
5 Карлсруэ13
6 Кайзерслаутерн13
7 Падерборн 0713
8 Гамбург13
9 Магдебург11
10 Эльверсберг11
11 Нюрнберг10
12 Герта10
13 Ульм 184610
14 Кёльн10
15 Пройссен Мюнстер10
16
Стыковая зона
Ян10
17
Зона вылета
Дармштадт 9810
18
Зона вылета
Айнтрахт Б10

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