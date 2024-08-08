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Левый Берег - Ворскла 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
09 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 2-й тур
Верес
1-й тайм, 8'
0 : 0
Динамо К

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Левый Берег - Ворскла, которое состоится 09 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Луцк, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Верес
      Ровно
      Динамо К
      Киев
      23УкраинаврАндрей Кожухар
      17УкраиназщMykhaylo Protasevych
      57УкраиназщАлександр Мельник
      33УкраиназщРоман Гончаренко
      77УкраинапзВладислав Шарай
      11УкраинапзВиталий Дахновский
      10УкраинапзДмитрий Клёц
      20БразилияпзIago Siqueira
      3УкраинапзСемён Вовченко
      87ЧерногориянпМарко Мрвалевич
      7УкраинанпРуслан Степанюк
      35УкраинаврРуслан Нещерет
      44УкраиназщВладислав Дубинчак
      32УкраиназщТарас Михавко
      24УкраиназщАлександр Тымчик
      4УкраиназщДенис Попов
      29УкраинапзВиталий Буяльский
      18УкраинапзАлександр Андриевский
      10УкраинапзНиколай Шапаренко
      9УкраинапзНазар Волошин
      22УкраинанпВладислав Кабаев
      21УкраинанпВладислав Супряга
      Запасные
      47УкраинаврБогдан Когут
      1УкраинаврВадим Ющишин
      71УкраиназщVasyl Gakman
      29УкраинапзВалерий Кучеров
      6ГрузияпзГеоргий Куция
      89УкраинанпНиколай Гайдучик
      91УкраинанпДенис Свитюха
      99БразилиянпLuan Campos
      44УкраинаDanyil Checher
      8УкраинаDmytro Godya
      22УкраинаRostyslav Baran
      1УкраинаврГеоргий Бущан
      40УкраиназщКристиан Беловар
      28КолумбиязщБрайан Себальос
      2УкраиназщКонстантин Овчаренко
      91УкраинапзНиколай Михайленко
      76УкраинапзАлександр Пихаленок
      45УкраинапзМаксим Брагару
      23УкраинапзНавин Малыш
      17НидерландыпзДжастин Лонвейк
      15УкраинапзВалентин Рубчинский
      99УкраинанпМатвей Пономаренко
      30СенегалнпСамба Диалло
      Главные тренеры
      УкраинаАлександр Владимирович Шовковский
      История личных встреч
      01.05.2024 Украина - Премьер-лига 5-й тур Динамо К3 : 0Верес
      07.03.2024 Украина - Премьер-лига 20-й тур Верес1 : 1Динамо К
      29.05.2023 Украина - Премьер-лига 29-й тур Динамо К3 : 0Верес
      21.11.2022 Украина - Премьер-лига 14-й тур Верес0 : 1Динамо К
      04.12.2021 Украина - Премьер-лига 17-й тур Верес0 : 3Динамо К
      01.08.2021 Украина - Премьер-лига 2-й тур Динамо К4 : 0Верес
      22.04.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 6-й тур Верес1 : 4Динамо К
      11.03.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 1-й тур Динамо К1 : 0Верес
      25.02.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Верес3 : 1Динамо К
      23.09.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 10-й тур Динамо К0 : 0Верес
      03.08.2024 Украина — Премьер-лига 1-й тур Верес0 : 0
      25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур 1 : 2Верес
      19.05.2024 Украина - Премьер-лига 29-й тур Верес2 : 2
      13.05.2024 Украина - Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Верес
      06.05.2024 Украина - Премьер-лига 27-й тур Верес3 : 1
      06.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо К1 : 1
      31.07.2024 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 3Динамо К
      23.07.2024 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо К6 : 2
      25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур 1 : 2Динамо К
      18.05.2024 Украина - Премьер-лига 29-й тур Динамо К3 : 1
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр13
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря13
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Кривбасс13
      4 Оболонь-Бровар11
      5 Колос11
      6 Верес11
      7 Карпаты11
      8 ЛНЗ Черкассы00
      9 Александрия00
      10 Динамо К00
      11 Рух В00
      12 Днепр-100
      13
      Стыковая зона
      		Полесье00
      14
      Стыковая зона
      		Ингулец10
      15
      Зона вылета
      		Черноморец10
      16
      Зона вылета
      		Ворскла10

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