Левый Берег - Ворскла 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
09 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 2-й тур
1-й тайм, 8'
0 : 0
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Левый Берег - Ворскла, которое состоится 09 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Луцк, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верес
Ровно
Динамо К
Киев
|23
|вр
|Андрей Кожухар
|17
|зщ
|Mykhaylo Protasevych
|57
|зщ
|Александр Мельник
|33
|зщ
|Роман Гончаренко
|77
|пз
|Владислав Шарай
|11
|пз
|Виталий Дахновский
|10
|пз
|Дмитрий Клёц
|20
|пз
|Iago Siqueira
|3
|пз
|Семён Вовченко
|87
|нп
|Марко Мрвалевич
|7
|нп
|Руслан Степанюк
|35
|вр
|Руслан Нещерет
|44
|зщ
|Владислав Дубинчак
|32
|зщ
|Тарас Михавко
|24
|зщ
|Александр Тымчик
|4
|зщ
|Денис Попов
|29
|пз
|Виталий Буяльский
|18
|пз
|Александр Андриевский
|10
|пз
|Николай Шапаренко
|9
|пз
|Назар Волошин
|22
|нп
|Владислав Кабаев
|21
|нп
|Владислав Супряга
Запасные
|47
|вр
|Богдан Когут
|1
|вр
|Вадим Ющишин
|71
|зщ
|Vasyl Gakman
|29
|пз
|Валерий Кучеров
|6
|пз
|Георгий Куция
|89
|нп
|Николай Гайдучик
|91
|нп
|Денис Свитюха
|99
|нп
|Luan Campos
|44
|Danyil Checher
|8
|Dmytro Godya
|22
|Rostyslav Baran
|1
|вр
|Георгий Бущан
|40
|зщ
|Кристиан Беловар
|28
|зщ
|Брайан Себальос
|2
|зщ
|Константин Овчаренко
|91
|пз
|Николай Михайленко
|76
|пз
|Александр Пихаленок
|45
|пз
|Максим Брагару
|23
|пз
|Навин Малыш
|17
|пз
|Джастин Лонвейк
|15
|пз
|Валентин Рубчинский
|99
|нп
|Матвей Пономаренко
|30
|нп
|Самба Диалло
Главные тренеры
|Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
|01.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|07.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|29.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|21.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|04.12.2021
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|01.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|22.04.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 6-й тур
|1 : 4
|11.03.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 1-й тур
|1 : 0
|25.02.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|3 : 1
|23.09.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 10-й тур
|0 : 0
|03.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|25.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|13.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|06.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|06.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|31.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3
|23.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|25.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Кривбасс
|1
|3
|4
|Оболонь-Бровар
|1
|1
|5
|Колос
|1
|1
|6
|Верес
|1
|1
|7
|Карпаты
|1
|1
|8
|ЛНЗ Черкассы
|0
|0
|9
|Александрия
|0
|0
|10
|Динамо К
|0
|0
|11
|Рух В
|0
|0
|12
|Днепр-1
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Полесье
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Ингулец
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Черноморец
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Ворскла
|1
|0