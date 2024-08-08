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Локомотив М - Динамо Мх 10 Августа прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
10 Августа 2024 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Локомотив МДинамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Динамо Мх, которое состоится 10 Августа 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур 2 : 0Локомотив М
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 0 : 5Локомотив М
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур Локомотив М1 : 0
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 3 : 1Локомотив М
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур Локомотив М3 : 1
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Динамо Мх0 : 1
01.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Динамо Мх1 : 0
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 0Динамо Мх
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Динамо Мх
09.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо Мх2 : 2
Текстовая трансляция
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«Локомотив» – приятное удивление старта РПЛ. Просто потому, что перед сезоном многие железнодорожников списали.Две победы, незаслуженное поражение и много положительных отзывов Многие боялись, что «Локо» станет середняком. Откуда такой взрывной старт? 0'Пока железнодорожники смотрятся достаточно прилично «Динамо» остановит «Зенит», а ЦСКА возьмёт реванш у «Краснодара»? Интриги 4-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Локомотив» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит39
2 Динамо М39
3 ЦСКА37
4 Локомотив М36
5 Спартак М36
6 Пари Нижний Новгород46
7 Химки44
8 Оренбург34
9 Ростов34
10 Акрон33
11 Рубин33
12 Краснодар33
13
Стыковая зона
Динамо Мх32
14
Стыковая зона
Ахмат32
15
Зона вылета
Факел31
16
Зона вылета
Крылья Советов30

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