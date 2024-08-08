Локомотив М - Динамо Мх 10 Августа прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
10 Августа 2024 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Динамо Мх, которое состоится 10 Августа 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|2 : 0
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 5
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|3 : 1
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|01.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|28.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|21.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|09.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
Текстовая трансляция
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«Локомотив» – приятное удивление старта РПЛ. Просто потому, что перед сезоном многие железнодорожников списали.Две победы, незаслуженное поражение и много положительных отзывов Многие боялись, что «Локо» станет середняком. Откуда такой взрывной старт? 0'Пока железнодорожники смотрятся достаточно прилично «Динамо» остановит «Зенит», а ЦСКА возьмёт реванш у «Краснодара»? Интриги 4-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Локомотив» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Динамо М
|3
|9
|3
|ЦСКА
|3
|7
|4
|Локомотив М
|3
|6
|5
|Спартак М
|3
|6
|6
|Пари Нижний Новгород
|4
|6
|7
|Химки
|4
|4
|8
|Оренбург
|3
|4
|9
|Ростов
|3
|4
|10
|Акрон
|3
|3
|11
|Рубин
|3
|3
|12
|Краснодар
|3
|3
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Факел
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|3
|0