Оренбург - Акрон 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
10 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Акрон, которое состоится 10 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Давид Деограсия
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|27.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 3
|21.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|1 : 0
|14.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 1
|19.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 0
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|0 : 4
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|2 : 0
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|28.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|03.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|4 : 0
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|14.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Оренбург» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Динамо М
|3
|9
|3
|ЦСКА
|3
|7
|4
|Локомотив М
|3
|6
|5
|Спартак М
|3
|6
|6
|Пари Нижний Новгород
|4
|6
|7
|Химки
|4
|4
|8
|Оренбург
|3
|4
|9
|Ростов
|3
|4
|10
|Акрон
|3
|3
|11
|Рубин
|3
|3
|12
|Краснодар
|3
|3
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Факел
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|3
|0