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Оренбург - Акрон 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
10 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Оренбург
Акрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Акрон, которое состоится 10 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Испания Давид Деограсия
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
27.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Акрон0 : 3Оренбург
21.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Оренбург1 : 0Акрон
14.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Акрон1 : 1Оренбург
19.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Оренбург0 : 0Акрон
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур Оренбург0 : 4
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 5 : 1Оренбург
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 2 : 0Оренбург
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур 1 : 0Оренбург
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Оренбург0 : 0
03.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Акрон0 : 2
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур 4 : 0Акрон
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 2Акрон
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 3 : 2Акрон
14.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Акрон3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Оренбург» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит39
2 Динамо М39
3 ЦСКА37
4 Локомотив М36
5 Спартак М36
6 Пари Нижний Новгород46
7 Химки44
8 Оренбург34
9 Ростов34
10 Акрон33
11 Рубин33
12 Краснодар33
13
Стыковая зона
Динамо Мх32
14
Стыковая зона
Ахмат32
15
Зона вылета
Факел31
16
Зона вылета
Крылья Советов30

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