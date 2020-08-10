Краснодар - ЦСКА 10 Августа прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
10 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - ЦСКА, которое состоится 10 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Марко Николич
История личных встреч
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|10.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|11.06.2023
|Fonbet Кубок России
|Суперфинал
|1 : 1 5 : 6
|27.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|28.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|23.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|3 : 0
|10.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
|15.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 0
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 0
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|2 : 0
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|4 : 1
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|28.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|2 : 0
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Краснодар» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Динамо М
|3
|9
|3
|ЦСКА
|3
|7
|4
|Локомотив М
|3
|6
|5
|Спартак М
|3
|6
|6
|Пари Нижний Новгород
|4
|6
|7
|Химки
|4
|4
|8
|Оренбург
|3
|4
|9
|Ростов
|3
|4
|10
|Акрон
|3
|3
|11
|Рубин
|3
|3
|12
|Краснодар
|3
|3
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Факел
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|3
|0