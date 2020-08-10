02:54 ()
Онлайн трансляции
Пятница 09 августа
Суббота 10 августа
Свернуть список

Краснодар - ЦСКА 10 Августа прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
10 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Краснодар
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - ЦСКА, которое состоится 10 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Сербия Марко Николич
История личных встреч
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Краснодар1 : 0ЦСКА
10.12.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Краснодар1 : 0ЦСКА
29.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур ЦСКА1 : 0Краснодар
11.06.2023 Fonbet Кубок России Суперфинал Краснодар1 : 1 5 : 6ЦСКА
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Краснодар0 : 0ЦСКА
28.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Краснодар1 : 0ЦСКА
23.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) ЦСКА3 : 0Краснодар
10.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур ЦСКА4 : 1Краснодар
15.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Краснодар1 : 0ЦСКА
02.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур ЦСКА0 : 0Краснодар
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур Краснодар2 : 0
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 0 : 0Краснодар
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 4 : 1Краснодар
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Краснодар1 : 0ЦСКА
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар0 : 0
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур 1 : 1ЦСКА
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур ЦСКА5 : 1
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур ЦСКА2 : 0
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Краснодар1 : 0ЦСКА
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 3ЦСКА
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Краснодар» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит39
2 Динамо М39
3 ЦСКА37
4 Локомотив М36
5 Спартак М36
6 Пари Нижний Новгород46
7 Химки44
8 Оренбург34
9 Ростов34
10 Акрон33
11 Рубин33
12 Краснодар33
13
Стыковая зона
Динамо Мх32
14
Стыковая зона
Ахмат32
15
Зона вылета
Факел31
16
Зона вылета
Крылья Советов30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close