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Зенит - Динамо М 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
10 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Зенит
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо М, которое состоится 10 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
21.06.2024 Россия - МФЛ 11-й тур Зенит1 : 3Динамо М
28.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Динамо М1 : 0Зенит
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Динамо М1 : 2Зенит
13.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Зенит2 : 0Динамо М
29.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Динамо М1 : 0Зенит
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит2 : 3Динамо М
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Зенит3 : 1Динамо М
15.03.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Зенит1 : 1 4 : 5Динамо М
17.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Динамо М0 : 2Зенит
12.12.2021 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Динамо М1 : 1Зенит
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур 0 : 4Зенит
03.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит5 : 0
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Зенит5 : 0
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Зенит3 : 0
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 4Зенит
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур 2 : 0Динамо М
03.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Динамо М
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Динамо М3 : 3
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур 3 : 0Динамо М
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Динамо М3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча четвёртого тура РПЛ: «Зенит» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит39
2 Динамо М39
3 ЦСКА37
4 Локомотив М36
5 Спартак М36
6 Пари Нижний Новгород46
7 Химки44
8 Оренбург34
9 Ростов34
10 Акрон33
11 Рубин33
12 Краснодар33
13
Стыковая зона
Динамо Мх32
14
Стыковая зона
Ахмат32
15
Зона вылета
Факел31
16
Зона вылета
Крылья Советов30

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