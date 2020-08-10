Зенит - Динамо М 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
10 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо М, которое состоится 10 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Марцел Личка
История личных встреч
|21.06.2024
|Россия - МФЛ
|11-й тур
|1 : 3
|28.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|1 : 2
|13.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|22.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|15.03.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 1 4 : 5
|17.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|12.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|1 : 1
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|0 : 4
|03.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|5 : 0
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|3 : 0
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 4
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|2 : 0
|03.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|3 : 3
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча четвёртого тура РПЛ: «Зенит» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Динамо М
|3
|9
|3
|ЦСКА
|3
|7
|4
|Локомотив М
|3
|6
|5
|Спартак М
|3
|6
|6
|Пари Нижний Новгород
|4
|6
|7
|Химки
|4
|4
|8
|Оренбург
|3
|4
|9
|Ростов
|3
|4
|10
|Акрон
|3
|3
|11
|Рубин
|3
|3
|12
|Краснодар
|3
|3
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Факел
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|3
|0