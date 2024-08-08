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Сокол - Балтика 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур
СоколБалтика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Балтика, которое состоится 10 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Беларусь Алексей Анатольевич Бага
Россия Александр Александрович Грищенко
История личных встреч
14.05.2017 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Балтика1 : 0Сокол
30.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Сокол1 : 0Балтика
12.03.2016 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Балтика0 : 0Сокол
17.08.2015 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Сокол1 : 1Балтика
25.04.2015 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Балтика1 : 1Сокол
05.10.2014 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Сокол1 : 1Балтика
03.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 0Сокол
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Сокол1 : 0
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Сокол1 : 0
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 1 : 1Сокол
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 6 : 0Сокол
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур Балтика1 : 1
02.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Балтика2 : 0
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 0 : 1Балтика
26.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Балтика1 : 1
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур Балтика4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т412
2
Повышение
Нефтехимик49
3
Стыковая зона
Чайка48
4
Стыковая зона
Сокол48
5 Торпедо М48
6 Родина47
7 Урал47
8 Алания47
9 Балтика46
10 Сочи44
11 Ротор44
12 Тюмень44
13 Енисей43
14 Черноморец43
15 СКА-Хабаровск43
16
Зона вылета
Уфа43
17
Зона вылета
КАМАЗ43
18
Зона вылета
Шинник40

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