Сокол - Балтика 10 Августа прямая трансляция
10 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Балтика, которое состоится 10 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Алексей Анатольевич Бага
|Александр Александрович Грищенко
История личных встреч
|14.05.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|1 : 0
|30.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|1 : 0
|12.03.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 0
|17.08.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|1 : 1
|25.04.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 1
|05.10.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 0
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 1
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|6 : 0
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|1 : 1
|02.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|0 : 1
|26.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|4
|12
| 2
Повышение
|Нефтехимик
|4
|9
| 3
Стыковая зона
|Чайка
|4
|8
| 4
Стыковая зона
|Сокол
|4
|8
|5
|Торпедо М
|4
|8
|6
|Родина
|4
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Алания
|4
|7
|9
|Балтика
|4
|6
|10
|Сочи
|4
|4
|11
|Ротор
|4
|4
|12
|Тюмень
|4
|4
|13
|Енисей
|4
|3
|14
|Черноморец
|4
|3
|15
|СКА-Хабаровск
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Уфа
|4
|3
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Шинник
|4
|0