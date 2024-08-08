СКА-Хабаровск - Шинник 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Леон Арена (Раменское, Россия), вместимость: 16500
10 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур
Главный судья: Богдан Головко (Волгоград, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Шинник, которое состоится 10 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Леон Арена (Раменское, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Дмитрий Юрьевич Воецкий
|Дмитрий Николаевич Черышев
История личных встреч
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 1
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 1
|05.12.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|2 : 3
|30.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|2 : 1
|07.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 2
|07.04.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 0
|19.09.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 1
|27.02.2018
|Кубок России
|1/4 финала
|0 : 0 1 : 4
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 3
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 2
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
|28.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 2
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 2
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 1
|29.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|4
|12
| 2
Повышение
|Нефтехимик
|4
|9
| 3
Стыковая зона
|Чайка
|4
|8
| 4
Стыковая зона
|Сокол
|4
|8
|5
|Торпедо М
|4
|8
|6
|Родина
|4
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Алания
|4
|7
|9
|Балтика
|4
|6
|10
|Сочи
|4
|4
|11
|Ротор
|4
|4
|12
|Тюмень
|4
|4
|13
|Енисей
|4
|3
|14
|Черноморец
|4
|3
|15
|СКА-Хабаровск
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Уфа
|4
|3
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Шинник
|4
|0