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СКА-Хабаровск - Шинник 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Леон Арена (Раменское, Россия), вместимость: 16500
10 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур
Главный судья: Богдан Головко (Волгоград, Россия);
СКА-Хабаровск
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Шинник, которое состоится 10 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Леон Арена (Раменское, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Дмитрий Юрьевич Воецкий
Россия Дмитрий Николаевич Черышев
История личных встреч
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Шинник2 : 1СКА-Хабаровск
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур СКА-Хабаровск2 : 0Шинник
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Шинник1 : 0СКА-Хабаровск
06.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур СКА-Хабаровск3 : 1Шинник
05.12.2020 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Шинник2 : 3СКА-Хабаровск
30.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Шинник
07.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур СКА-Хабаровск1 : 2Шинник
07.04.2019 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Шинник
19.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Шинник1 : 1СКА-Хабаровск
27.02.2018 Кубок России 1/4 финала СКА-Хабаровск0 : 0 1 : 4Шинник
03.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур СКА-Хабаровск0 : 3
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 2СКА-Хабаровск
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 4 : 0СКА-Хабаровск
28.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 4 : 1СКА-Хабаровск
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Шинник0 : 2
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Шинник0 : 2
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 2 : 1Шинник
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Шинник0 : 1
29.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Шинник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т412
2
Повышение
Нефтехимик49
3
Стыковая зона
Чайка48
4
Стыковая зона
Сокол48
5 Торпедо М48
6 Родина47
7 Урал47
8 Алания47
9 Балтика46
10 Сочи44
11 Ротор44
12 Тюмень44
13 Енисей43
14 Черноморец43
15 СКА-Хабаровск43
16
Зона вылета
Уфа43
17
Зона вылета
КАМАЗ43
18
Зона вылета
Шинник40

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