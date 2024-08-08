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Сочи - Черноморец 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур
СочиЧерноморец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Черноморец, которое состоится 10 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Испания Роберт Морено Гонсалес
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
22.08.2018 Кубок России 1/32 финала Черноморец2 : 1Сочи
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур 1 : 1Сочи
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 2Сочи
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Сочи2 : 1
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Сочи1 : 2
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 1 : 0Сочи
02.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 2 : 0Черноморец
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Черноморец3 : 2
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Черноморец1 : 2
13.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 1 : 0Черноморец
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 1Черноморец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т412
2
Повышение
Нефтехимик49
3
Стыковая зона
Чайка48
4
Стыковая зона
Сокол48
5 Торпедо М48
6 Родина47
7 Урал47
8 Алания47
9 Балтика46
10 Сочи44
11 Ротор44
12 Тюмень44
13 Енисей43
14 Черноморец43
15 СКА-Хабаровск43
16
Зона вылета
Уфа43
17
Зона вылета
КАМАЗ43
18
Зона вылета
Шинник40

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