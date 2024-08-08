Сочи - Черноморец 10 Августа прямая трансляция
10 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Черноморец, которое состоится 10 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
|22.08.2018
|Кубок России
|1/32 финала
|2 : 1
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 2
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|2 : 1
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 2
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|1 : 0
|02.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|3 : 2
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 2
|13.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 0
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|4
|12
| 2
Повышение
|Нефтехимик
|4
|9
| 3
Стыковая зона
|Чайка
|4
|8
| 4
Стыковая зона
|Сокол
|4
|8
|5
|Торпедо М
|4
|8
|6
|Родина
|4
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Алания
|4
|7
|9
|Балтика
|4
|6
|10
|Сочи
|4
|4
|11
|Ротор
|4
|4
|12
|Тюмень
|4
|4
|13
|Енисей
|4
|3
|14
|Черноморец
|4
|3
|15
|СКА-Хабаровск
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Уфа
|4
|3
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Шинник
|4
|0