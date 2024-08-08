Алания - Енисей 10 Августа прямая трансляция
10 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Енисей, которое состоится 10 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Султан Хумидович Тазабаев
|Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
|13.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|4 : 1
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 1
|20.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 0
|31.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|13.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 2
|31.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 3
|25.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|3 : 0
|16.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|3 : 2
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 3
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 1
|15.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 0
|05.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 1
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 1
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|4
|12
| 2
Повышение
|Нефтехимик
|4
|9
| 3
Стыковая зона
|Чайка
|4
|8
| 4
Стыковая зона
|Сокол
|4
|8
|5
|Торпедо М
|4
|8
|6
|Родина
|4
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Алания
|4
|7
|9
|Балтика
|4
|6
|10
|Сочи
|4
|4
|11
|Ротор
|4
|4
|12
|Тюмень
|4
|4
|13
|Енисей
|4
|3
|14
|Черноморец
|4
|3
|15
|СКА-Хабаровск
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Уфа
|4
|3
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Шинник
|4
|0