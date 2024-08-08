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Алания - Енисей 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур
Алания
Енисей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Енисей, которое состоится 10 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Султан Хумидович Тазабаев
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
13.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Енисей4 : 1Алания
02.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Алания2 : 1Енисей
20.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Енисей2 : 0Алания
31.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Алания1 : 1Енисей
13.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Алания1 : 2Енисей
31.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Енисей0 : 3Алания
25.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Алания3 : 0Енисей
16.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Енисей3 : 2Алания
03.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 3Алания
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Алания0 : 1
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 0 : 1Алания
15.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Алания0 : 0
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Алания2 : 0
05.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 2 : 1Енисей
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Енисей0 : 1
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 0Енисей
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Енисей2 : 1
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 1Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т412
2
Повышение
Нефтехимик49
3
Стыковая зона
Чайка48
4
Стыковая зона
Сокол48
5 Торпедо М48
6 Родина47
7 Урал47
8 Алания47
9 Балтика46
10 Сочи44
11 Ротор44
12 Тюмень44
13 Енисей43
14 Черноморец43
15 СКА-Хабаровск43
16
Зона вылета
Уфа43
17
Зона вылета
КАМАЗ43
18
Зона вылета
Шинник40

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