Кремонезе - Бари 10 Августа прямая трансляция
10 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Бари, которое состоится 10 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кремонезе
Кремона
Бари
Бари
История личных встреч
|05.04.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 32-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 2-й тур
|0 : 1
|16.02.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 26-й тур
|0 : 1
|19.09.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 5-й тур
|1 : 0
|12.08.2017
|Кубок Италии
|3-й раунд
|2 : 1
|02.06.2024
|Италия - Серия B
|Финал. 2-й матч
|1 : 0
|30.05.2024
|Италия - Серия B
|Финал. 1-й матч
|0 : 0
|25.05.2024
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|4 : 1
|21.05.2024
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 2
|10.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|3 : 0
|23.05.2024
|Италия - Серия B
|Плей-офф за право остаться. 2-й матч
|0 : 3
|16.05.2024
|Италия - Серия B
|Плей-офф за право остаться. 1-й матч
|1 : 1
|10.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 0
|05.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|1 : 1
|01.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|1 : 1