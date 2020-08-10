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Кремонезе - Бари 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Кремонезе
Бари

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Бари, которое состоится 10 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Бари
Бари
История личных встреч
05.04.2024 Италия - Серия B Серия В. 32-й тур Бари1 : 2Кремонезе
26.08.2023 Италия - Серия B Серия В. 2-й тур Кремонезе0 : 1Бари
16.02.2018 Италия - Серия B Серия B. 26-й тур Кремонезе0 : 1Бари
19.09.2017 Италия - Серия B Серия B. 5-й тур Бари1 : 0Кремонезе
12.08.2017 Кубок Италии 3-й раунд Бари2 : 1Кремонезе
02.06.2024 Италия - Серия B Финал. 2-й матч 1 : 0Кремонезе
30.05.2024 Италия - Серия B Финал. 1-й матч Кремонезе0 : 0
25.05.2024 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч Кремонезе4 : 1
21.05.2024 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч 2 : 2Кремонезе
10.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур Кремонезе3 : 0
23.05.2024 Италия - Серия B Плей-офф за право остаться. 2-й матч 0 : 3Бари
16.05.2024 Италия - Серия B Плей-офф за право остаться. 1-й матч Бари1 : 1
10.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур Бари2 : 0
05.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур 1 : 1Бари
01.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур Бари1 : 1

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