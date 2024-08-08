Эмполи - Катандзаро 10 Августа прямая трансляция
10 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Катандзаро, которое состоится 10 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Катандзаро
Катандзаро
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|25.05.2024
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|4 : 1
|21.05.2024
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 2
|18.05.2024
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/4 финала
|4 : 2 ДВ
|10.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|1 : 3
|05.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|1 : 0