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Эмполи - Катандзаро 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Эмполи
Катандзаро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Катандзаро, которое состоится 10 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Катандзаро
Катандзаро
Главные тренеры
ИталияРоберто Д'Аверса
История личных встреч
26.05.2024Италия - Серия А38-й турЭмполи2 : 1
19.05.2024Италия - Серия А37-й тур1 : 1Эмполи
12.05.2024Италия - Серия А36-й тур2 : 0Эмполи
05.05.2024Италия - Серия А35-й турЭмполи0 : 0
28.04.2024Италия - Серия А34-й тур2 : 0Эмполи
25.05.2024Италия - Серия BПлей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч4 : 1Катандзаро
21.05.2024Италия - Серия BПлей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матчКатандзаро2 : 2
18.05.2024Италия - Серия BПлей-офф за повышение. 1/4 финалаКатандзаро4 : 2 ДВ
10.05.2024Италия - Серия BСерия В. 38-й турКатандзаро1 : 3
05.05.2024Италия - Серия BСерия В. 37-й тур1 : 0Катандзаро

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