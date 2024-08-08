Наполи - Модена 10 Августа прямая трансляция
10 Августа 2024 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Модена, которое состоится 10 Августа 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Модена
Модена
История личных встреч
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 0
|17.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|10.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 3
|05.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|0 : 0
|01.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 35-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 34-й тур
|0 : 0