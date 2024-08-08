02:55 ()
Онлайн трансляции
Пятница 09 августа
Суббота 10 августа
Свернуть список

Наполи - Модена 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2024 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Наполи
Модена

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Модена, которое состоится 10 Августа 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Модена
Модена
История личных встреч
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Наполи1 : 0
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Наполи4 : 0
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Наполи0 : 0
17.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 2 : 2Наполи
11.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Наполи0 : 2
10.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 2 : 3Модена
05.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур Модена0 : 0
01.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур 1 : 0Модена
27.04.2024 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур Модена1 : 0
20.04.2024 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур 0 : 0Модена

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close