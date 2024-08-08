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Верона - Чезена 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Верона
Чезена

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Чезена, которое состоится 10 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Чезена
Чезена
История личных встреч
18.05.2017Италия - Серия BСерия B. 42-й турЧезена0 : 0Верона
30.12.2016Италия - Серия BСерия B. 21-й турВерона3 : 0Чезена
04.04.2015Италия - Серия А29-й турВерона3 : 3Чезена
03.11.2014Италия - Серия А10-й турЧезена1 : 1Верона
26.05.2024Италия - Серия А38-й турВерона2 : 2
20.05.2024Италия - Серия А37-й тур1 : 2Верона
12.05.2024Италия - Серия А36-й турВерона1 : 2
05.05.2024Италия - Серия А35-й турВерона2 : 1
27.04.2024Италия - Серия А34-й тур1 : 0Верона
04.08.2024Кубок ИталииПредварительный раундЧезена3 : 1
11.08.2023Кубок Италии1-й раунд2 : 0Чезена
06.08.2023Кубок ИталииПредварительный раундЧезена2 : 2 6 : 5
24.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчи3 : 1
18.05.2018Италия - Серия BСерия B. 42-й тур1 : 0

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