Верона - Чезена 10 Августа прямая трансляция
10 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Чезена, которое состоится 10 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Чезена
Чезена
История личных встреч
|18.05.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 42-й тур
|0 : 0
|30.12.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. 21-й тур
|3 : 0
|04.04.2015
|Италия - Серия А
|29-й тур
|3 : 3
|03.11.2014
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 2
|20.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|04.08.2024
|Кубок Италии
|Предварительный раунд
|3 : 1
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 0
|06.08.2023
|Кубок Италии
|Предварительный раунд
|2 : 2 6 : 5
|24.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|18.05.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 42-й тур
|1 : 0