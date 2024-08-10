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Эвертон - Рома 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
10 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Эвертон
Рома

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Рома, которое состоится 10 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль, Англия
Рома
Рим, Италия
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Италия Даниэле Де Росси
История личных встреч
30.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 0Эвертон
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Эвертон
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Эвертон
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Эвертон1 : 0
03.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 1 : 1Эвертон
06.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 4Рома
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Рома1 : 1
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур 2 : 1Рома
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Рома1 : 0
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур 2 : 1Рома

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