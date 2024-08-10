Эвертон - Рома 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
10 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Рома, которое состоится 10 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль, Англия
Рома
Рим, Италия
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|30.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|03.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|06.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 4
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1