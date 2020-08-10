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РБ Лейпциг - ПСЖ 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
10 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
РБ Лейпциг
ПСЖ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - ПСЖ, которое состоится 10 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
ПСЖ
Париж, Франция
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Испания Луис Энрике
История личных встреч
03.11.2021 Лига чемпионов Группа A. 4-й тур РБ Лейпциг2 : 2ПСЖ
19.10.2021 Лига чемпионов Группа A. 3-й тур ПСЖ3 : 2РБ Лейпциг
24.11.2020 Лига чемпионов Группа H. 4-й тур ПСЖ1 : 0РБ Лейпциг
04.11.2020 Лига чемпионов Группа H. 3-й тур РБ Лейпциг2 : 1ПСЖ
18.08.2020 Лига чемпионов 1/2 финала РБ Лейпциг0 : 3ПСЖ
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 РБ Лейпциг2 : 0
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур 2 : 2РБ Лейпциг
11.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур РБ Лейпциг1 : 1
03.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур 1 : 1РБ Лейпциг
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур РБ Лейпциг4 : 1
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2ПСЖ
25.05.2024 Кубок Франции Финал 1 : 2ПСЖ
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур 0 : 2ПСЖ
15.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 2ПСЖ
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур ПСЖ1 : 3

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