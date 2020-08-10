РБ Лейпциг - ПСЖ 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
10 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - ПСЖ, которое состоится 10 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
ПСЖ
Париж, Франция
Главные тренеры
|Марко Розе
|Луис Энрике
История личных встреч
|03.11.2021
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|2 : 2
|19.10.2021
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|3 : 2
|24.11.2020
|Лига чемпионов
|Группа H. 4-й тур
|1 : 0
|04.11.2020
|Лига чемпионов
|Группа H. 3-й тур
|2 : 1
|18.08.2020
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|0 : 3
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|4 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|25.05.2024
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 2
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 3