Фейеноорд - Виллем II 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
10 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Виллем II, которое состоится 10 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Виллем II
Тилбург
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|4
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|3
|зщ
|Томас Белен
|2
|зщ
|Барт Ниувкоп
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|24
|пз
|Гиваи Зехиэль
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|14
|пз
|Игор Пайшао
|10
|пз
|Калвин Стенгс
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
|21
|вр
|Джошуа Смитс
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|5
|зщ
|Рунар Сигюргейрссон
|20
|зщ
|Валентино Вермёлен
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|7
|пз
|Ник Додеман
|8
|пз
|Йессе Босх
|34
|пз
|Amine Lachkar
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|9
|нп
|Киан Васен
|18
|нп
|Жереми Бокила
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|02.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|2 : 0
|15.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 4
|14.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|5 : 0
|04.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 4
|08.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 0
|01.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 1
|16.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 3
|07.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|18.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 5
|28.02.2018
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|3 : 0
|04.08.2024
|Суперкубок Нидерландов 2024
|Финал
|4 : 4 2 : 4
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|4 : 0
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 3
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|5 : 0
|19.12.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|02.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 3
|18.10.2022
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|15.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 0
|11.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алмере Сити
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|ПЕК Зволле
|0
|0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фортуна
|0
|0
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|0
|0
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|0
|0
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|0
|0
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|0
|0
|9
|Спарта
|0
|0
|10
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|11
|Гронинген
|0
|0
|12
|НАК Бреда
|0
|0
|13
|Хераклес
|0
|0
|14
|Утрехт
|0
|0
|15
|Валвейк
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|0
|0
| 17
Зона вылета
|АЗ Алкмар
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Фейеноорд
|0
|0