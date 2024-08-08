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Фейеноорд - Виллем II 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
10 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Фейеноорд
Виллем II

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Виллем II, которое состоится 10 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Виллем II
Тилбург
22ГерманияврТимон Велленройтер
4НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
33СловакиязщДавид Ганцко
3НидерландызщТомас Белен
2НидерландызщБарт Ниувкоп
15ПерузщМаркос Лопес
24НидерландыпзГиваи Зехиэль
6АлжирпзРамиз Зерруки
14БразилияпзИгор Пайшао
10НидерландыпзКалвин Стенгс
29МексиканпСантьяго Хименес
21НидерландыврДжошуа Смитс
30АвстриязщРаффаэль Бехунек
5ИсландиязщРунар Сигюргейрссон
20НидерландызщВалентино Вермёлен
33НидерландызщТомми Сент-Яго
7НидерландыпзНик Додеман
8НидерландыпзЙессе Босх
34НидерландыпзAmine Lachkar
16НидерландыпзРинго Мервелд
9БельгиянпКиан Васен
18ДР КонгонпЖереми Бокила
Главные тренеры
ДанияБрайан Приске Педерсен
История личных встреч
02.04.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турФейеноорд2 : 0Виллем II
15.08.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турВиллем II0 : 4Фейеноорд
14.02.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турФейеноорд5 : 0Виллем II
04.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турВиллем II1 : 4Фейеноорд
08.03.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турФейеноорд2 : 0Виллем II
01.09.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турВиллем II0 : 1Фейеноорд
16.03.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турФейеноорд2 : 3Виллем II
07.10.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турВиллем II1 : 1Фейеноорд
18.04.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турВиллем II1 : 5Фейеноорд
28.02.2018Кубок Нидерландов1/2 финалаФейеноорд3 : 0Виллем II
04.08.2024Суперкубок Нидерландов 2024Финал4 : 4 2 : 4Фейеноорд
31.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Фейеноорд1 : 3
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турФейеноорд4 : 0
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур2 : 3Фейеноорд
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турФейеноорд5 : 0
19.12.2023Кубок Нидерландов1/16 финалаВиллем II1 : 3
02.11.2023Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 3Виллем II
18.10.2022Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 0Виллем II
15.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турВиллем II3 : 0
11.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур1 : 1Виллем II
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алмере Сити00
2
Лига чемпионов
ПЕК Зволле00
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фортуна00
4
Квалификация Лиги Европы
Гоу Эхед Иглс00
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген00
6
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II00
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс00
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте00
9 Спарта00
10 ПСВ Эйндховен00
11 Гронинген00
12 НАК Бреда00
13 Хераклес00
14 Утрехт00
15 Валвейк00
16
Стыковая зона
Херенвен00
17
Зона вылета
АЗ Алкмар00
18
Зона вылета
Фейеноорд00

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