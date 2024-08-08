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Алмере Сити - АЗ Алкмар 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
10 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Алмере Сити
АЗ Алкмар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - АЗ Алкмар, которое состоится 10 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
АЗ Алкмар
Алкмар
1НидерландыврНордин Баккер
25НидерландызщКристофер Маменги
3НидерландызщЙоей Якобс
20НидерландызщХамби Акуйоби
5НидерландызщJochem Ritmeester van de Kamp
4ИспаниязщРикардо Висус
6ИспанияпзAlex Carbonell
8НидерландыпзСтейе Ресинк
16Босния и ГерцеговинапзАди Налич
17НорвегиянпКорнелиус Хансен
9ФранциянпТомас Робине
41НидерландыврЙерун Зут
30НидерландызщДенсо Касиус
5ПортугалиязщАлешандре Пенетра
25НидерландызщРихедли Базур
18НорвегиязщДавид Мёллер Вольфе
8НидерландыпзЙорди Класи
11ГанапзИбрахим Садик
10НидерландыпзСвен Мейнанс
7НидерландыпзРубен ван Боммел
14СербияпзКристиян Белич
9ИрландиянпТрой Пэрротт
Главные тренеры
НидерландыХедвигес Мадуро
История личных встреч
10.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турАлмере Сити0 : 0АЗ Алкмар
09.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турАЗ Алкмар4 : 1Алмере Сити
26.10.2017Кубок Нидерландов2-й раундАлмере Сити0 : 4АЗ Алкмар
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турАлмере Сити1 : 4
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур3 : 0Алмере Сити
03.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турАлмере Сити1 : 1
24.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й тур3 : 1Алмере Сити
13.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турАлмере Сити2 : 3
31.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024АЗ Алкмар1 : 1
27.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024АЗ Алкмар2 : 2
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турАЗ Алкмар3 : 3
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур0 : 3АЗ Алкмар
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турАЗ Алкмар2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алмере Сити00
2
Лига чемпионов
ПЕК Зволле00
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фортуна00
4
Квалификация Лиги Европы
Гоу Эхед Иглс00
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген00
6
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II00
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс00
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте00
9 Спарта00
10 ПСВ Эйндховен00
11 Гронинген00
12 НАК Бреда00
13 Хераклес00
14 Утрехт00
15 Валвейк00
16
Стыковая зона
Херенвен00
17
Зона вылета
АЗ Алкмар00
18
Зона вылета
Фейеноорд00

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