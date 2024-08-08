Алмере Сити - АЗ Алкмар 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
10 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - АЗ Алкмар, которое состоится 10 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
АЗ Алкмар
Алкмар
|1
|вр
|Нордин Баккер
|25
|зщ
|Кристофер Маменги
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|4
|зщ
|Рикардо Висус
|6
|пз
|Alex Carbonell
|8
|пз
|Стейе Ресинк
|16
|пз
|Ади Налич
|17
|нп
|Корнелиус Хансен
|9
|нп
|Томас Робине
|41
|вр
|Йерун Зут
|30
|зщ
|Денсо Касиус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|25
|зщ
|Рихедли Базур
|18
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|8
|пз
|Йорди Класи
|11
|пз
|Ибрахим Садик
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
|14
|пз
|Кристиян Белич
|9
|нп
|Трой Пэрротт
Главные тренеры
|Хедвигес Мадуро
История личных встреч
|10.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|4 : 1
|26.10.2017
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|0 : 4
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 4
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|03.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
|13.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 3
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 3
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 3
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алмере Сити
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|ПЕК Зволле
|0
|0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фортуна
|0
|0
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|0
|0
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|0
|0
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|0
|0
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|0
|0
|9
|Спарта
|0
|0
|10
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|11
|Гронинген
|0
|0
|12
|НАК Бреда
|0
|0
|13
|Хераклес
|0
|0
|14
|Утрехт
|0
|0
|15
|Валвейк
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|0
|0
| 17
Зона вылета
|АЗ Алкмар
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Фейеноорд
|0
|0