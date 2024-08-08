ПСВ Эйндховен - Валвейк 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
10 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Валвейк, которое состоится 10 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Валвейк
Валвейк
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|3
|зщ
|Джордан Тезе
|22
|зщ
|Йерди Схаутен
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|35
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|23
|пз
|Йоей Верман
|7
|пз
|Малик Тилльман
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
|10
|нп
|Ноа Ланг
|21
|вр
|Йерун Хаувен
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|зщ
|Рошон ван Эйма
|3
|зщ
|Дарио Ван ден Бёйс
|28
|зщ
|Арон Мэйерс
|24
|пз
|Годфрид Румерату
|6
|пз
|Яссин Укили
|7
|пз
|Денильо Клеонисе
|23
|пз
|Рихард ван дер Венне
|14
|пз
|Chris Lokesa
|9
|нп
|Оскар Завада
Главные тренеры
|Петер Бош
|Хенк Фразер
История личных встреч
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|02.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 4
|05.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 1
|11.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 0
|10.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|19.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 4
|23.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 0
|19.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 4
|01.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 3
|30.10.2018
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 3 ДВ
|04.08.2024
|Суперкубок Нидерландов 2024
|Финал
|4 : 4 2 : 4
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|4 : 2
|25.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 8
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 5
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 2
|13.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алмере Сити
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|ПЕК Зволле
|0
|0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фортуна
|0
|0
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|0
|0
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|0
|0
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|0
|0
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|0
|0
|9
|Спарта
|0
|0
|10
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|11
|Гронинген
|0
|0
|12
|НАК Бреда
|0
|0
|13
|Хераклес
|0
|0
|14
|Утрехт
|0
|0
|15
|Валвейк
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|0
|0
| 17
Зона вылета
|АЗ Алкмар
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Фейеноорд
|0
|0