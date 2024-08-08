02:55 ()
Онлайн трансляции
Пятница 09 августа
Суббота 10 августа
Свернуть список

ПСВ Эйндховен - Валвейк 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
10 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Валвейк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Валвейк, которое состоится 10 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Валвейк
Валвейк
1АргентинаврВальтер Бенитес
3НидерландызщДжордан Тезе
22НидерландызщЙерди Схаутен
6НидерландызщРайан Фламинго
35НорвегиязщФредрик Оппегорд
34МароккопзИсмаэль Сайбари
23НидерландыпзЙоей Верман
7СШАпзМалик Тилльман
11БельгиянпЖоан Бакайоко
9НидерландынпЛюк де Йонг
10НидерландынпНоа Ланг
21НидерландыврЙерун Хаувен
2НидерландызщЮлиан Леливелд
КюрасаозщРошон ван Эйма
3БельгиязщДарио Ван ден Бёйс
28НидерландызщАрон Мэйерс
24НидерландыпзГодфрид Румерату
6НидерландыпзЯссин Укили
7НидерландыпзДенильо Клеонисе
23НидерландыпзРихард ван дер Венне
14БельгияпзChris Lokesa
9ПольшанпОскар Завада
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
НидерландыХенк Фразер
История личных встреч
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турПСВ Эйндховен3 : 1Валвейк
02.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турВалвейк0 : 4ПСВ Эйндховен
05.03.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турВалвейк0 : 1ПСВ Эйндховен
11.09.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турПСВ Эйндховен1 : 0Валвейк
10.04.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турПСВ Эйндховен2 : 0Валвейк
19.12.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турВалвейк1 : 4ПСВ Эйндховен
23.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турПСВ Эйндховен2 : 0Валвейк
19.12.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турВалвейк1 : 4ПСВ Эйндховен
01.09.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турВалвейк1 : 3ПСВ Эйндховен
30.10.2018Кубок Нидерландов2-й раундПСВ Эйндховен2 : 3 ДВВалвейк
04.08.2024Суперкубок Нидерландов 2024ФиналПСВ Эйндховен4 : 4 2 : 4
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турПСВ Эйндховен3 : 1Валвейк
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур1 : 1ПСВ Эйндховен
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турПСВ Эйндховен4 : 2
25.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й тур0 : 8ПСВ Эйндховен
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турПСВ Эйндховен3 : 1Валвейк
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турВалвейк1 : 1
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й тур0 : 5Валвейк
28.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турВалвейк2 : 2
13.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й тур3 : 2Валвейк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алмере Сити00
2
Лига чемпионов
ПЕК Зволле00
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фортуна00
4
Квалификация Лиги Европы
Гоу Эхед Иглс00
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген00
6
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II00
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс00
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте00
9 Спарта00
10 ПСВ Эйндховен00
11 Гронинген00
12 НАК Бреда00
13 Хераклес00
14 Утрехт00
15 Валвейк00
16
Стыковая зона
Херенвен00
17
Зона вылета
АЗ Алкмар00
18
Зона вылета
Фейеноорд00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close