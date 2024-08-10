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АВС - Насьонал 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
10 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
АВС
Насьонал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Насьонал, которое состоится 10 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Насьонал
Фуншал
93 Бразилия вр Simao Bertelli
22 Бразилия зщ Léo Alabá
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
40 Бразилия зщ Клейтон
3 Португалия зщ Рафаэл Родригеш
23 Португалия пз Гуштаву Мендонса
8 Грузия пз Георгий Абурджания
47 Бразилия пз Жонатан Лукка
17 Эквадор нп John Mercado
18 Бразилия нп Нене
70 Бразилия нп Samuel Granada
37 Бразилия вр Лукас
2 Португалия зщ Жоау Аурелиу
38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
33 Португалия зщ Chico Goncalves
25 Португалия пз Афонсу Фрейташ
10 Португалия пз Луиш Эстевеш
19 Испания пз Мигель Баэса
11 Нидерланды пз Найджел Томас
70 Англия пз Арвин Аппиа
17 Бразилия нп Даниэл Пенья
9 Испания нп Адриан Буцке
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
11.01.2024 Кубок Португалии 1/8 финала 1 : 1 4 : 2Насьонал
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Насьонал0 : 0 6 : 5
25.04.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч 2 : 2Насьонал
12.04.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Насьонал0 : 5
09.02.2023 Кубок Португалии 1/4 финала 2 : 5 ДВНасьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Санта-Клара00
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фамаликан00
3
Квалификация Лиги Европы
Фаренсе00
4
Квалификация Лиги конференций
Риу Аве00
5 Эшторил00
6 Витория Гимарайнш00
7 Морейренсе00
8 Боавишта00
9 Жил Висенте00
10 Спортинг00
11 Бенфика00
12 Порту00
13 Насьонал00
14 Брага00
15 Арока00
16
Стыковая зона
Каза Пия00
17
Зона вылета
Эштрела00
18
Зона вылета
АВС00

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