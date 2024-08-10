АВС - Насьонал 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
10 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Насьонал, которое состоится 10 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Насьонал
Фуншал
|93
|вр
|Simao Bertelli
|22
|зщ
|Léo Alabá
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|40
|зщ
|Клейтон
|3
|зщ
|Рафаэл Родригеш
|23
|пз
|Гуштаву Мендонса
|8
|пз
|Георгий Абурджания
|47
|пз
|Жонатан Лукка
|17
|нп
|John Mercado
|18
|нп
|Нене
|70
|нп
|Samuel Granada
|37
|вр
|Лукас
|2
|зщ
|Жоау Аурелиу
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|33
|зщ
|Chico Goncalves
|25
|пз
|Афонсу Фрейташ
|10
|пз
|Луиш Эстевеш
|19
|пз
|Мигель Баэса
|11
|пз
|Найджел Томас
|70
|пз
|Арвин Аппиа
|17
|нп
|Даниэл Пенья
|9
|нп
|Адриан Буцке
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|11.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 2
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 0 6 : 5
|25.04.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|12.04.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 5
|09.02.2023
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|2 : 5 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Санта-Клара
|0
|0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фамаликан
|0
|0
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фаренсе
|0
|0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Риу Аве
|0
|0
|5
|Эшторил
|0
|0
|6
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|7
|Морейренсе
|0
|0
|8
|Боавишта
|0
|0
|9
|Жил Висенте
|0
|0
|10
|Спортинг
|0
|0
|11
|Бенфика
|0
|0
|12
|Порту
|0
|0
|13
|Насьонал
|0
|0
|14
|Брага
|0
|0
|15
|Арока
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|0
|0
| 18
Зона вылета
|АВС
|0
|0