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Каза Пия - Боавишта 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
10 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Каза Пия
Боавишта

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Боавишта, которое состоится 10 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Боавишта
Порту
История личных встреч
05.02.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Каза Пия0 : 0Боавишта
27.08.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Боавишта1 : 1Каза Пия
14.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Боавишта0 : 0Каза Пия
21.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Каза Пия2 : 0Боавишта
03.08.2019 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Каза Пия2 : 0Боавишта
17.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур 1 : 2Каза Пия
12.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Каза Пия0 : 1
05.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур 4 : 3Каза Пия
27.04.2024 Португалия — Примейра 31-й тур Каза Пия3 : 1
21.04.2024 Португалия — Примейра 30-й тур Каза Пия1 : 2
18.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур Боавишта2 : 2
12.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур 2 : 1Боавишта
04.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур Боавишта1 : 1
27.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур 1 : 0Боавишта
20.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Боавишта1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Санта-Клара00
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фамаликан00
3
Квалификация Лиги Европы
Фаренсе00
4
Квалификация Лиги конференций
Риу Аве00
5 Эшторил00
6 Витория Гимарайнш00
7 Морейренсе00
8 Боавишта00
9 Жил Висенте00
10 Спортинг00
11 Бенфика00
12 Порту00
13 Насьонал00
14 Брага00
15 Арока00
16
Стыковая зона
Каза Пия00
17
Зона вылета
Эштрела00
18
Зона вылета
АВС00

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