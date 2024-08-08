Каза Пия - Боавишта 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
10 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Боавишта, которое состоится 10 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Боавишта
Порту
История личных встреч
|05.02.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|14.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|21.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|03.08.2019
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|17.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|05.05.2024
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|4 : 3
|27.04.2024
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|3 : 1
|21.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Санта-Клара
|0
|0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фамаликан
|0
|0
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фаренсе
|0
|0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Риу Аве
|0
|0
|5
|Эшторил
|0
|0
|6
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|7
|Морейренсе
|0
|0
|8
|Боавишта
|0
|0
|9
|Жил Висенте
|0
|0
|10
|Спортинг
|0
|0
|11
|Бенфика
|0
|0
|12
|Порту
|0
|0
|13
|Насьонал
|0
|0
|14
|Брага
|0
|0
|15
|Арока
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|0
|0
| 18
Зона вылета
|АВС
|0
|0