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Порту - Жил Висенте 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
10 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия);
Порту
Жил Висенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Жил Висенте, которое состоится 10 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Жил Висенте
Барселуш
99 Португалия вр Диогу Кошта
23 Португалия зщ Жоау Мариу
97 Португалия зщ Зе Педру
4 Бразилия зщ Отавио
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
22 Аргентина пз Алан Варела
70 Португалия пз Гонсалу Боржеш
16 Испания пз Нико Гонсалес
17 Испания пз Иван Хайме
19 Англия нп Дэнни Намасо
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
39 Ангола зщ Жонатан Буату-Мананга
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
57 Португалия зщ Сандру Круш
10 Япония пз Канья Фудзимото
24 Кот-д'Ивуар пз Роман Гбане
8 Швейцария пз Максим Домингес
71 Португалия нп Фелиш Коррея
9 Испания нп Jorge Aguirre
19 Испания нп Санти Гарсия
Главные тренеры
Португалия Витор Бруну
История личных встреч
25.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур Жил Висенте1 : 1Порту
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Порту2 : 1Жил Висенте
26.02.2023 Португалия - Примейра 22-й тур Порту1 : 2Жил Висенте
21.12.2022 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Порту2 : 0Жил Висенте
03.09.2022 Португалия - Примейра 5-й тур Жил Висенте0 : 2Порту
27.02.2022 Португалия - Примейра 24-й тур Порту1 : 1Жил Висенте
24.09.2021 Португалия - Примейра 7-й тур Жил Висенте1 : 2Порту
06.03.2021 Португалия - Примейра 22-й тур Жил Висенте0 : 2Порту
29.01.2021 Кубок Португалии 1/4 финала Жил Висенте0 : 2Порту
24.10.2020 Португалия - Примейра 5-й тур Порту1 : 0Жил Висенте
03.08.2024 Суперкубок Португалии 2024 Финал 3 : 4 ДВПорту
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Порту4 : 0
26.05.2024 Кубок Португалии Финал Порту2 : 1 ДВ
18.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур 0 : 1Порту
12.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур Порту2 : 1
18.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур 1 : 0Жил Висенте
12.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур Жил Висенте2 : 0
04.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур 1 : 1Жил Висенте
26.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур Жил Висенте2 : 2
20.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур 0 : 1Жил Висенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Санта-Клара00
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фамаликан00
3
Квалификация Лиги Европы
Фаренсе00
4
Квалификация Лиги конференций
Риу Аве00
5 Эшторил00
6 Витория Гимарайнш00
7 Морейренсе00
8 Боавишта00
9 Жил Висенте00
10 Спортинг00
11 Бенфика00
12 Порту00
13 Насьонал00
14 Брага00
15 Арока00
16
Стыковая зона
Каза Пия00
17
Зона вылета
Эштрела00
18
Зона вылета
АВС00

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