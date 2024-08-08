Порту - Жил Висенте 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
10 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Жил Висенте, которое состоится 10 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Жил Висенте
Барселуш
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|97
|зщ
|Зе Педру
|4
|зщ
|Отавио
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|22
|пз
|Алан Варела
|70
|пз
|Гонсалу Боржеш
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|17
|пз
|Иван Хайме
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|39
|зщ
|Жонатан Буату-Мананга
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|57
|зщ
|Сандру Круш
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|24
|пз
|Роман Гбане
|8
|пз
|Максим Домингес
|71
|нп
|Фелиш Коррея
|9
|нп
|Jorge Aguirre
|19
|нп
|Санти Гарсия
Главные тренеры
|Витор Бруну
История личных встреч
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|26.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|21.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|03.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|27.02.2022
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|24.09.2021
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 2
|06.03.2021
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|29.01.2021
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 2
|24.10.2020
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|03.08.2024
|Суперкубок Португалии 2024
|Финал
|3 : 4 ДВ
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|26.05.2024
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 1 ДВ
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 1
|26.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Санта-Клара
|0
|0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фамаликан
|0
|0
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фаренсе
|0
|0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Риу Аве
|0
|0
|5
|Эшторил
|0
|0
|6
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|7
|Морейренсе
|0
|0
|8
|Боавишта
|0
|0
|9
|Жил Висенте
|0
|0
|10
|Спортинг
|0
|0
|11
|Бенфика
|0
|0
|12
|Порту
|0
|0
|13
|Насьонал
|0
|0
|14
|Брага
|0
|0
|15
|Арока
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|0
|0
| 18
Зона вылета
|АВС
|0
|0