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Фенербахче - Адана Демирспор 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
10 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Турция — Суперлига, 1-й тур
Фенербахче
Адана Демирспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Адана Демирспор, которое состоится 10 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Адана Демирспор
Адана
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Австралия Майкл Валканис
История личных встреч
03.04.2024 Турция - Суперлига 31-й тур Фенербахче4 : 2Адана Демирспор
12.11.2023 Турция - Суперлига 12-й тур Адана Демирспор0 : 0Фенербахче
02.02.2023 Турция - Суперлига 22-й тур Адана Демирспор1 : 1Фенербахче
22.08.2022 Турция - Суперлига 3-й тур Фенербахче4 : 2Адана Демирспор
10.01.2022 Турция - Суперлига 20-й тур Фенербахче1 : 2Адана Демирспор
15.08.2021 Турция - Суперлига 1-й тур Адана Демирспор0 : 1Фенербахче
06.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Фенербахче
30.07.2024 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Фенербахче2 : 1
23.07.2024 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 4Фенербахче
26.05.2024 Турция - Суперлига 38-й тур Фенербахче6 : 0
19.05.2024 Турция - Суперлига 37-й тур 0 : 1Фенербахче
26.05.2024 Турция - Суперлига 38-й тур Адана Демирспор2 : 6
17.05.2024 Турция - Суперлига 37-й тур 2 : 1Адана Демирспор
12.05.2024 Турция - Суперлига 36-й тур Адана Демирспор1 : 6
04.05.2024 Турция - Суперлига 35-й тур 0 : 1Адана Демирспор
26.04.2024 Турция - Суперлига 34-й тур Адана Демирспор0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гёзтепе00
2
Квалификация Лиги чемпионов
Адана Демирспор00
3
Квалификация Лиги Европы
Антальяспор00
4
Квалификация Лиги конференций
Истанбул Башакшехир00
5 Ризеспор00
6 Газиантеп00
7 Аланьяспор00
8 Касымпаша00
9 Сивасспор00
10 Коньяспор00
11 Галатасарай00
12 Фенербахче00
13 Самсунспор00
14 Трабзонспор00
15 Кайсериспор00
16
Зона вылета
Бешикташ00
17
Зона вылета
Хатайспор00
18
Зона вылета
Эюпспор00
19
Зона вылета
Бодрум00

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