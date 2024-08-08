02:56 ()
Онлайн трансляции
Пятница 09 августа
Суббота 10 августа
Свернуть список

Халл Сити - Бристоль Сити 10 Августа прямая трансляция

Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
10 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Халл Сити
Бристоль Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Бристоль Сити, которое состоится 10 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
ГерманияТим Вальтер
ГерманияТим Вальтер
История личных встреч
22.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турБристоль Сити3 : 2Халл Сити
25.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турХалл Сити1 : 1Бристоль Сити
25.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турБристоль Сити1 : 0Халл Сити
30.07.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турХалл Сити2 : 1Бристоль Сити
30.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турБристоль Сити5 : 0Халл Сити
11.12.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турХалл Сити2 : 2Бристоль Сити
08.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турБристоль Сити2 : 1Халл Сити
24.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турХалл Сити1 : 3Бристоль Сити
05.05.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турХалл Сити1 : 1Бристоль Сити
24.10.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турБристоль Сити1 : 0Халл Сити
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур1 : 0Халл Сити
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турХалл Сити3 : 3
24.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й тур2 : 3Халл Сити
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й тур0 : 0Халл Сити
13.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турХалл Сити3 : 0
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур4 : 0Бристоль Сити
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турБристоль Сити2 : 0
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й тур1 : 1Бристоль Сити
13.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турБристоль Сити1 : 1
10.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турБристоль Сити5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли00
2
Повышение
Кардифф Сити00
3
Плей-офф
Лутон Таун00
4
Плей-офф
Плимут Аргайл00
5
Плей-офф
Престон Норт Энд00
6
Плей-офф
Бристоль Сити00
7 Портсмут00
8 Лидс Юнайтед00
9 Сандерленд00
10 Мидлсбро00
11 Оксфорд Юнайтед00
12 Блэкберн Роверс00
13 Шеффилд Юнайтед00
14 Вест Бромвич Альбион00
15 Халл Сити00
16 Ковентри Сити00
17 Уотфорд00
18 Норвич Сити00
19 Суонси Сити00
20 Миллуолл00
21 Шеффилд Уэнсдей00
22
Зона вылета
Дерби Каунти00
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс00
24
Зона вылета
Сток Сити00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close