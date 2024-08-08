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Сток Сити - Ковентри Сити 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
10 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Сток Сити
Ковентри Сити

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Ковентри Сити, которое состоится 10 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
17.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турСток Сити0 : 1Ковентри Сити
11.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турКовентри Сити0 : 0Сток Сити
01.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турКовентри Сити0 : 4Сток Сити
22.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турСток Сити0 : 2Ковентри Сити
07.05.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турСток Сити1 : 1Ковентри Сити
25.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турКовентри Сити1 : 0Сток Сити
21.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турСток Сити2 : 3Ковентри Сити
26.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турКовентри Сити0 : 0Сток Сити
06.01.2018Кубок Англии1/32 финалаКовентри Сити2 : 1Сток Сити
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турСток Сити4 : 0
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й тур0 : 1Сток Сити
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турСток Сити3 : 0
13.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й тур1 : 1Сток Сити
10.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й тур3 : 0Сток Сити
30.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Ковентри Сити3 : 0
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турКовентри Сити1 : 2
30.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турКовентри Сити1 : 2
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й тур0 : 0Ковентри Сити
24.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турКовентри Сити2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли00
2
Повышение
Кардифф Сити00
3
Плей-офф
Лутон Таун00
4
Плей-офф
Плимут Аргайл00
5
Плей-офф
Престон Норт Энд00
6
Плей-офф
Бристоль Сити00
7 Портсмут00
8 Лидс Юнайтед00
9 Сандерленд00
10 Мидлсбро00
11 Оксфорд Юнайтед00
12 Блэкберн Роверс00
13 Шеффилд Юнайтед00
14 Вест Бромвич Альбион00
15 Халл Сити00
16 Ковентри Сити00
17 Уотфорд00
18 Норвич Сити00
19 Суонси Сити00
20 Миллуолл00
21 Шеффилд Уэнсдей00
22
Зона вылета
Дерби Каунти00
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс00
24
Зона вылета
Сток Сити00

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