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Оксфорд Юнайтед - Норвич Сити 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
10 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Оксфорд Юнайтед
Норвич Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Норвич Сити, которое состоится 10 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Норвич Сити
Норидж
История личных встреч
06.01.2024Кубок Англии1/32 финала. 3-й матч6 : 2Оксфорд Юнайтед
02.12.2023Кубок Англии2-й раундОксфорд Юнайтед2 : 0
04.11.2023Кубок Англии1-й раундОксфорд Юнайтед2 : 0
09.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раунд5 : 1Оксфорд Юнайтед
09.01.2023Кубок Англии1/32 финалаОксфорд Юнайтед0 : 3
16.05.2024Англия - ЧемпионшипПлей-офф. 1/2 финала. 2-й матч4 : 0Норвич Сити
12.05.2024Англия - ЧемпионшипПлей-офф. 1/2 финала. 1-й матчНорвич Сити0 : 0
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур1 : 0Норвич Сити
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турНорвич Сити2 : 2
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турНорвич Сити1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли00
2
Повышение
Кардифф Сити00
3
Плей-офф
Лутон Таун00
4
Плей-офф
Плимут Аргайл00
5
Плей-офф
Престон Норт Энд00
6
Плей-офф
Бристоль Сити00
7 Портсмут00
8 Лидс Юнайтед00
9 Сандерленд00
10 Мидлсбро00
11 Оксфорд Юнайтед00
12 Блэкберн Роверс00
13 Шеффилд Юнайтед00
14 Вест Бромвич Альбион00
15 Халл Сити00
16 Ковентри Сити00
17 Уотфорд00
18 Норвич Сити00
19 Суонси Сити00
20 Миллуолл00
21 Шеффилд Уэнсдей00
22
Зона вылета
Дерби Каунти00
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс00
24
Зона вылета
Сток Сити00

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