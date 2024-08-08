Оксфорд Юнайтед - Норвич Сити 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
10 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Норвич Сити, которое состоится 10 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Норвич Сити
Норидж
История личных встреч
|06.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 3-й матч
|6 : 2
|02.12.2023
|Кубок Англии
|2-й раунд
|2 : 0
|04.11.2023
|Кубок Англии
|1-й раунд
|2 : 0
|09.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|5 : 1
|09.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 3
|16.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|12.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Бёрнли
|0
|0
| 2
Повышение
|Кардифф Сити
|0
|0
| 3
Плей-офф
|Лутон Таун
|0
|0
| 4
Плей-офф
|Плимут Аргайл
|0
|0
| 5
Плей-офф
|Престон Норт Энд
|0
|0
| 6
Плей-офф
|Бристоль Сити
|0
|0
|7
|Портсмут
|0
|0
|8
|Лидс Юнайтед
|0
|0
|9
|Сандерленд
|0
|0
|10
|Мидлсбро
|0
|0
|11
|Оксфорд Юнайтед
|0
|0
|12
|Блэкберн Роверс
|0
|0
|13
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|14
|Вест Бромвич Альбион
|0
|0
|15
|Халл Сити
|0
|0
|16
|Ковентри Сити
|0
|0
|17
|Уотфорд
|0
|0
|18
|Норвич Сити
|0
|0
|19
|Суонси Сити
|0
|0
|20
|Миллуолл
|0
|0
|21
|Шеффилд Уэнсдей
|0
|0
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|0
|0
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|0
|0
| 24
Зона вылета
|Сток Сити
|0
|0