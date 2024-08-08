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Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич Альбион 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
10 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич Альбион

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 10 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
ИспанияМарти Сифуэнтес
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
06.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турКуинз Парк Рейнджерс2 : 2Вест Бромвич Альбион
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турВест Бромвич Альбион2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
10.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турВест Бромвич Альбион2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
05.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 1Вест Бромвич Альбион
15.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 0Вест Бромвич Альбион
24.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турВест Бромвич Альбион2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
22.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турВест Бромвич Альбион2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
28.09.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 2Вест Бромвич Альбион
19.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турКуинз Парк Рейнджерс2 : 3Вест Бромвич Альбион
18.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турВест Бромвич Альбион7 : 1Куинз Парк Рейнджерс
20.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Куинз Парк Рейнджерс0 : 2
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
26.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турКуинз Парк Рейнджерс4 : 0
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 0
13.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й тур3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
17.05.2024Англия - ЧемпионшипПлей-офф. 1/2 финала. 2-й матч3 : 1Вест Бромвич Альбион
12.05.2024Англия - ЧемпионшипПлей-офф. 1/2 финала. 1-й матчВест Бромвич Альбион0 : 0
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турВест Бромвич Альбион3 : 0
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й тур3 : 0Вест Бромвич Альбион
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й тур2 : 1Вест Бромвич Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли00
2
Повышение
Кардифф Сити00
3
Плей-офф
Лутон Таун00
4
Плей-офф
Плимут Аргайл00
5
Плей-офф
Престон Норт Энд00
6
Плей-офф
Бристоль Сити00
7 Портсмут00
8 Лидс Юнайтед00
9 Сандерленд00
10 Мидлсбро00
11 Оксфорд Юнайтед00
12 Блэкберн Роверс00
13 Шеффилд Юнайтед00
14 Вест Бромвич Альбион00
15 Халл Сити00
16 Ковентри Сити00
17 Уотфорд00
18 Норвич Сити00
19 Суонси Сити00
20 Миллуолл00
21 Шеффилд Уэнсдей00
22
Зона вылета
Дерби Каунти00
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс00
24
Зона вылета
Сток Сити00

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