02:56 ()
Онлайн трансляции
Пятница 09 августа
Суббота 10 августа
Свернуть список

Кардифф Сити - Сандерленд 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
10 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Кардифф Сити
Сандерленд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Сандерленд, которое состоится 10 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
29.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турКардифф Сити0 : 2Сандерленд
24.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турСандерленд0 : 1Кардифф Сити
10.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турКардифф Сити0 : 1Сандерленд
05.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турСандерленд0 : 1Кардифф Сити
13.01.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турКардифф Сити4 : 0Сандерленд
23.09.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турСандерленд1 : 2Кардифф Сити
27.04.2014Англия - Премьер-лига36-й турСандерленд4 : 0Кардифф Сити
28.12.2013Англия - Премьер-лига19-й турКардифф Сити2 : 2Сандерленд
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур5 : 2Кардифф Сити
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турКардифф Сити1 : 4
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турКардифф Сити2 : 1
13.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й тур3 : 1Кардифф Сити
10.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й тур0 : 1Кардифф Сити
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турСандерленд0 : 2
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й тур1 : 0Сандерленд
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турСандерленд0 : 1
13.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й тур0 : 1Сандерленд
09.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й тур0 : 0Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли00
2
Повышение
Кардифф Сити00
3
Плей-офф
Лутон Таун00
4
Плей-офф
Плимут Аргайл00
5
Плей-офф
Престон Норт Энд00
6
Плей-офф
Бристоль Сити00
7 Портсмут00
8 Лидс Юнайтед00
9 Сандерленд00
10 Мидлсбро00
11 Оксфорд Юнайтед00
12 Блэкберн Роверс00
13 Шеффилд Юнайтед00
14 Вест Бромвич Альбион00
15 Халл Сити00
16 Ковентри Сити00
17 Уотфорд00
18 Норвич Сити00
19 Суонси Сити00
20 Миллуолл00
21 Шеффилд Уэнсдей00
22
Зона вылета
Дерби Каунти00
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс00
24
Зона вылета
Сток Сити00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close