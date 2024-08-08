Лидс Юнайтед - Портсмут 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
10 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Портсмут, которое состоится 10 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Портсмут
Портсмут
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|26.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. Финал
|0 : 1
|16.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|12.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|26.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|4 : 0
|05.11.2023
|Кубок Англии
|1-й раунд
|1 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 4 : 5
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 3
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|26.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Бёрнли
|0
|0
| 2
Повышение
|Кардифф Сити
|0
|0
| 3
Плей-офф
|Лутон Таун
|0
|0
| 4
Плей-офф
|Плимут Аргайл
|0
|0
| 5
Плей-офф
|Престон Норт Энд
|0
|0
| 6
Плей-офф
|Бристоль Сити
|0
|0
|7
|Портсмут
|0
|0
|8
|Лидс Юнайтед
|0
|0
|9
|Сандерленд
|0
|0
|10
|Мидлсбро
|0
|0
|11
|Оксфорд Юнайтед
|0
|0
|12
|Блэкберн Роверс
|0
|0
|13
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|14
|Вест Бромвич Альбион
|0
|0
|15
|Халл Сити
|0
|0
|16
|Ковентри Сити
|0
|0
|17
|Уотфорд
|0
|0
|18
|Норвич Сити
|0
|0
|19
|Суонси Сити
|0
|0
|20
|Миллуолл
|0
|0
|21
|Шеффилд Уэнсдей
|0
|0
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|0
|0
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|0
|0
| 24
Зона вылета
|Сток Сити
|0
|0