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Лидс Юнайтед - Портсмут 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
10 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Лидс Юнайтед
Портсмут

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Портсмут, которое состоится 10 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Портсмут
Портсмут
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
26.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. Финал Лидс Юнайтед0 : 1
16.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч Лидс Юнайтед4 : 0
12.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч 0 : 0Лидс Юнайтед
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Лидс Юнайтед1 : 2
26.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 4 : 0Лидс Юнайтед
05.11.2023 Кубок Англии 1-й раунд 1 : 0Портсмут
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Портсмут1 : 1 4 : 5
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 1 : 3Портсмут
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала 1 : 0Портсмут
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд Портсмут3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли00
2
Повышение
Кардифф Сити00
3
Плей-офф
Лутон Таун00
4
Плей-офф
Плимут Аргайл00
5
Плей-офф
Престон Норт Энд00
6
Плей-офф
Бристоль Сити00
7 Портсмут00
8 Лидс Юнайтед00
9 Сандерленд00
10 Мидлсбро00
11 Оксфорд Юнайтед00
12 Блэкберн Роверс00
13 Шеффилд Юнайтед00
14 Вест Бромвич Альбион00
15 Халл Сити00
16 Ковентри Сити00
17 Уотфорд00
18 Норвич Сити00
19 Суонси Сити00
20 Миллуолл00
21 Шеффилд Уэнсдей00
22
Зона вылета
Дерби Каунти00
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс00
24
Зона вылета
Сток Сити00

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