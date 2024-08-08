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Мидлсбро - Суонси Сити 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
10 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Мидлсбро
Суонси Сити

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Суонси Сити, которое состоится 10 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
06.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турМидлсбро2 : 0Суонси Сити
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турСуонси Сити1 : 2Мидлсбро
11.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турСуонси Сити1 : 3Мидлсбро
27.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турМидлсбро2 : 1Суонси Сити
23.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турСуонси Сити1 : 1Мидлсбро
04.12.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турМидлсбро1 : 0Суонси Сити
06.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турСуонси Сити2 : 1Мидлсбро
02.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турМидлсбро2 : 1Суонси Сити
20.06.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турМидлсбро0 : 3Суонси Сити
14.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турСуонси Сити3 : 1Мидлсбро
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турМидлсбро3 : 1
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й тур1 : 4Мидлсбро
22.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турМидлсбро3 : 4
13.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й тур1 : 1Мидлсбро
10.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й тур2 : 2Мидлсбро
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турСуонси Сити0 : 1
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й тур2 : 2Суонси Сити
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й тур0 : 4Суонси Сити
13.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турСуонси Сити1 : 0
10.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турСуонси Сити3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли00
2
Повышение
Кардифф Сити00
3
Плей-офф
Лутон Таун00
4
Плей-офф
Плимут Аргайл00
5
Плей-офф
Престон Норт Энд00
6
Плей-офф
Бристоль Сити00
7 Портсмут00
8 Лидс Юнайтед00
9 Сандерленд00
10 Мидлсбро00
11 Оксфорд Юнайтед00
12 Блэкберн Роверс00
13 Шеффилд Юнайтед00
14 Вест Бромвич Альбион00
15 Халл Сити00
16 Ковентри Сити00
17 Уотфорд00
18 Норвич Сити00
19 Суонси Сити00
20 Миллуолл00
21 Шеффилд Уэнсдей00
22
Зона вылета
Дерби Каунти00
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс00
24
Зона вылета
Сток Сити00

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