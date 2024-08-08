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Миллуолл - Уотфорд 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
10 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Миллуолл
Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Уотфорд, которое состоится 10 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турМиллуолл1 : 0Уотфорд
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турУотфорд2 : 2Миллуолл
26.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турУотфорд0 : 2Миллуолл
19.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турМиллуолл3 : 0Уотфорд
24.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турУотфорд1 : 0Миллуолл
26.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турМиллуолл0 : 0Уотфорд
29.01.2017Кубок Англии1/16 финалаМиллуолл1 : 0Уотфорд
11.04.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турМиллуолл0 : 2Уотфорд
01.11.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турУотфорд3 : 1Миллуолл
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур0 : 1Миллуолл
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турМиллуолл1 : 0
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й тур0 : 1Миллуолл
13.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турМиллуолл3 : 1
09.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турМиллуолл1 : 0
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур3 : 1Уотфорд
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турУотфорд1 : 0
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турУотфорд0 : 0
13.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й тур3 : 2Уотфорд
10.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й тур0 : 0Уотфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли00
2
Повышение
Кардифф Сити00
3
Плей-офф
Лутон Таун00
4
Плей-офф
Плимут Аргайл00
5
Плей-офф
Престон Норт Энд00
6
Плей-офф
Бристоль Сити00
7 Портсмут00
8 Лидс Юнайтед00
9 Сандерленд00
10 Мидлсбро00
11 Оксфорд Юнайтед00
12 Блэкберн Роверс00
13 Шеффилд Юнайтед00
14 Вест Бромвич Альбион00
15 Халл Сити00
16 Ковентри Сити00
17 Уотфорд00
18 Норвич Сити00
19 Суонси Сити00
20 Миллуолл00
21 Шеффилд Уэнсдей00
22
Зона вылета
Дерби Каунти00
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс00
24
Зона вылета
Сток Сити00

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