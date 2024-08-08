Миллуолл - Уотфорд 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
10 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Уотфорд, которое состоится 10 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миллуолл
Лондон
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
|02.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 2
|26.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|0 : 2
|19.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|3 : 0
|24.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0
|26.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|0 : 0
|29.01.2017
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|11.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 2
|01.11.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 1
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 1
|13.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|3 : 1
|09.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 1
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 0
|13.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|3 : 2
|10.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Бёрнли
|0
|0
| 2
Повышение
|Кардифф Сити
|0
|0
| 3
Плей-офф
|Лутон Таун
|0
|0
| 4
Плей-офф
|Плимут Аргайл
|0
|0
| 5
Плей-офф
|Престон Норт Энд
|0
|0
| 6
Плей-офф
|Бристоль Сити
|0
|0
|7
|Портсмут
|0
|0
|8
|Лидс Юнайтед
|0
|0
|9
|Сандерленд
|0
|0
|10
|Мидлсбро
|0
|0
|11
|Оксфорд Юнайтед
|0
|0
|12
|Блэкберн Роверс
|0
|0
|13
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|14
|Вест Бромвич Альбион
|0
|0
|15
|Халл Сити
|0
|0
|16
|Ковентри Сити
|0
|0
|17
|Уотфорд
|0
|0
|18
|Норвич Сити
|0
|0
|19
|Суонси Сити
|0
|0
|20
|Миллуолл
|0
|0
|21
|Шеффилд Уэнсдей
|0
|0
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|0
|0
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|0
|0
| 24
Зона вылета
|Сток Сити
|0
|0