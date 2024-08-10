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БАТЭ - Нафтан 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
10 Августа 2024 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
БАТЭ
Нафтан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Нафтан, которое состоится 10 Августа 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Нафтан0 : 0БАТЭ
12.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Нафтан0 : 7БАТЭ
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур БАТЭ1 : 2Нафтан
28.10.2017 Беларусь - Высшая лига 27-й тур БАТЭ1 : 1Нафтан
16.06.2017 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Нафтан0 : 3БАТЭ
25.09.2016 Беларусь - Высшая лига 23-й тур БАТЭ4 : 1Нафтан
16.05.2016 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Нафтан3 : 2БАТЭ
25.10.2015 Беларусь - Высшая лига 24-й тур БАТЭ2 : 1Нафтан
22.06.2015 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Нафтан1 : 2БАТЭ
09.11.2014 Беларусь - Высшая лига 8-й тур БАТЭ4 : 0Нафтан
02.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур БАТЭ0 : 1
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала БАТЭ0 : 2
13.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 5БАТЭ
06.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 0БАТЭ
29.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур БАТЭ0 : 2
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 2 : 1 ДВНафтан
07.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Нафтан1 : 4
30.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 0 : 3Нафтан
22.06.2024 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Нафтан0 : 1
16.06.2024 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 0 : 0Нафтан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1636
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
3
Квалификация Лиги конференций
Неман1533
4 Витебск1728
5 Динамо-Брест1626
6 Славия-Мозырь1726
7 Гомель1621
8 Арсенал1621
9 Ислочь1620
10 БАТЭ1619
11 Слуцк1619
12 Сморгонь1516
13 Нафтан1515
14 Минск168
15
Зона вылета
Днепр М168
16
Зона вылета
Шахтёр С16-4

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