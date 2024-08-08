02:57 ()
Онлайн трансляции
Пятница 09 августа
Суббота 10 августа
Свернуть список

Сморгонь - Динамо-Брест 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
10 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Сморгонь
Динамо-Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Динамо-Брест, которое состоится 10 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
29.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо-Брест4 : 1Сморгонь
26.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Сморгонь3 : 1Динамо-Брест
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо-Брест2 : 1Сморгонь
07.11.2021 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Сморгонь1 : 1Динамо-Брест
18.06.2021 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Динамо-Брест2 : 2Сморгонь
07.07.2017 Кубок Беларуси 1/16 финала Сморгонь1 : 4Динамо-Брест
26.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Сморгонь1 : 2
13.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1Сморгонь
06.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Сморгонь0 : 0
29.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 2 : 1Сморгонь
21.06.2024 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Сморгонь4 : 1
04.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Динамо-Брест3 : 2
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо-Брест4 : 1
12.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 2Динамо-Брест
04.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 1 : 0Динамо-Брест
28.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо-Брест1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1636
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
3
Квалификация Лиги конференций
Неман1533
4 Витебск1728
5 Динамо-Брест1626
6 Славия-Мозырь1726
7 Гомель1621
8 Арсенал1621
9 Ислочь1620
10 БАТЭ1619
11 Слуцк1619
12 Сморгонь1516
13 Нафтан1515
14 Минск168
15
Зона вылета
Днепр М168
16
Зона вылета
Шахтёр С16-4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close